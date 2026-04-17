快訊

判決首例！剴剴案社工過失致死判刑2年…基層憂恐無人敢當社工

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

下午變天！微弱鋒面掠過北部轉雨 明天降雨範圍擴大

台股主動式資產 增胖

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股不畏中東局勢變數，資產規模不斷挑戰新高，主、被動式管理資產大比拚，有利靈活應對波動的主動式策略愈受青睞，帶動投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模成長，以安聯投信2,603.8億元居冠，其次為統一投信2,404億元。

根據投信投顧公會統計至今年3月底，投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模表現，除了安聯投信及統一投信在2,400億元之上外，第三至第五依序為野村投信1,395億元、國泰投信1,122.9億元、元大投信1,113.1億元。

其中，台股主動式基金規模前五大，分前三名由安聯投信旗下三檔台股基金包辦，分別為安聯台灣科技1413.2億元、安聯台灣大壩580.3億元、安聯台灣智慧449.7億元；其中，安聯台灣科技3月單月淨申購達78.7億元、占整體台股共同基金淨申購金額的60.3%、人氣表現相對搶眼。第四至五則為統一奔騰448.5億元、野村優質443.4億元。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，OpenClaw興起，企業導入AI代理趨勢成型，成為CSP業者高額AI投資下的首款變現應用，因算力消耗呈現指數型增長，驗證主要CSP業者今年合計超過6,500億美元的資本支出規劃乃是為AI基礎建設預作準備，台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈，基本面持續上修，持續看好2026~2027年GPU及ASIC呈現百家爭鳴的台灣硬體供應鏈受惠者。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，短期地緣政治與市場情緒仍可能帶來波動，但台灣在全球AI供應鏈中，從上游半導體、中游關鍵零組件，到後段系統整合，具備難以取代的產業完整度與競爭優勢，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股在全球市值排名已上升到第七名，與美國相比，台灣有很大成長空間。再從產業結構來看，台灣成長不是憑空而來，不是單純股價上漲，而是有很強的基本面支撐。台灣晶圓代工龍頭仍為技術和產能的關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。

中東 國泰 基金

延伸閱讀

百億元台股主動式 ETF+1 總規模挑戰3,000億元

元大新主流 績效好威

台股科技基金漲勢猛 前十強近一周報酬率逾13% 全跑贏大盤

主動式台股 ETF 績效長紅勝大盤 群益00992A 價量齊揚漲幅居冠

相關新聞

台股主動式資產 增胖

台股不畏中東局勢變數，資產規模不斷挑戰新高，主、被動式管理資產大比拚，有利靈活應對波動的主動式策略愈受青睞，帶動投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模成長，以安聯投信2,603.8億元居冠，其次為統一投信2,404億元。

市值、高息型 人氣不墜

台股持續紅火，加權指數連續創新高，回顧風雨3月，全球金融市場受到美伊戰事衝擊，台股也遭波及。然而，3月台股雖下挫，但不論是投資人新開戶數、開戶人數變動，或期末累積開戶數，皆較前兩個月增加，顯示投資人看好台股後市，愈跌愈買。

美股基金 趁低點布局

根據彭博統計2020至2025年，美股主要指數跌幅逾10%以上進行波段修正，觸底之後，彭博科技七巨頭指數平均三個月內可反彈35%，觸底反彈能力遠勝過標普500指數、那斯達克100指數。法人表示，可趁低點布局美股相關基金或國內投信的美股ETF。

富坦經理人投資展望 股債多元布局 攻守兼備

美伊局勢消息反覆，通貨膨脹與貨幣政策不確定性加劇。但法人指出，當前仍有許多優質股債資產具基本面支撐，投資機會浮現，投資人以多元布局策略，獲取優質股利及債息，也能參與股市長期成長機會，打造攻守兼備的收益組合。

那斯達克改革 新商品吸睛

近期NASDAQ指數迎來關鍵制度性改革，將導入「快速入市（Fast Entry）」機制，將大型新上市公司納入指數的時間，由原本最長需等待數月甚至一年，大幅縮短至最快15個交易日，新規將於5月1日生效。

不只護國神山！「鉅亨買基金」揭台股背後的三大力量

台股再創新高，在美伊戰事引發全球市場劇烈震盪之際，台股展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。「鉅亨買基金」表示，台股長期維持強勢，不是單靠護國神山一枝獨秀，而是台灣企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強。在如此強勁的基本面護航下，建議以台股基金做長線布局，參與基本面紅利帶來的上漲行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。