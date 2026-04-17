台股主動式資產 增胖

台股不畏中東局勢變數，資產規模不斷挑戰新高，主、被動式管理資產大比拚，有利靈活應對波動的主動式策略愈受青睞，帶動投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模成長，以安聯投信2,603.8億元居冠，其次為統一投信2,404億元。

根據投信投顧公會統計至今年3月底，投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模表現，除了安聯投信及統一投信在2,400億元之上外，第三至第五依序為野村投信1,395億元、國泰投信1,122.9億元、元大投信1,113.1億元。

其中，台股主動式基金規模前五大，分前三名由安聯投信旗下三檔台股基金包辦，分別為安聯台灣科技1413.2億元、安聯台灣大壩580.3億元、安聯台灣智慧449.7億元；其中，安聯台灣科技3月單月淨申購達78.7億元、占整體台股共同基金淨申購金額的60.3%、人氣表現相對搶眼。第四至五則為統一奔騰448.5億元、野村優質443.4億元。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，OpenClaw興起，企業導入AI代理趨勢成型，成為CSP業者高額AI投資下的首款變現應用，因算力消耗呈現指數型增長，驗證主要CSP業者今年合計超過6,500億美元的資本支出規劃乃是為AI基礎建設預作準備，台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈，基本面持續上修，持續看好2026~2027年GPU及ASIC呈現百家爭鳴的台灣硬體供應鏈受惠者。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，短期地緣政治與市場情緒仍可能帶來波動，但台灣在全球AI供應鏈中，從上游半導體、中游關鍵零組件，到後段系統整合，具備難以取代的產業完整度與競爭優勢，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股在全球市值排名已上升到第七名，與美國相比，台灣有很大成長空間。再從產業結構來看，台灣成長不是憑空而來，不是單純股價上漲，而是有很強的基本面支撐。台灣晶圓代工龍頭仍為技術和產能的關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。