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市值、高息型 人氣不墜

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股持續紅火，加權指數連續創新高，回顧風雨3月，全球金融市場受到美伊戰事衝擊，台股也遭波及。然而，3月台股雖下挫，但不論是投資人新開戶數、開戶人數變動，或期末累積開戶數，皆較前兩個月增加，顯示投資人看好台股後市，愈跌愈買。

觀察長期投資風向球之一的ETF定期定額交易戶數變化，可以發現3月定期定額排名前20的ETF，以台股市值型、高股息型、美股市值型三大族群為主，且名單與2月有19檔重複，唯一一檔新面孔是2月才掛牌的凱基台灣TOP 50（009816），首次進榜即直取第11名。

3月交易戶數前五名依序為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息、富邦台50、群益台灣精選高息等，3月定期定額交易戶數都逾10萬戶。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，台灣30年來累積的製造經驗、資本壁壘與高效率周轉率，使其在AI產業鏈中具備三大競爭優勢，包括高效率的生產基地、人才高度流動與地理優勢，以及中美對抗下的獨立地位。

相較於過去在供應鏈中扮演代工配角，如今在AI趨勢下，台灣已蛻變成為全球供應鏈的主角，具備全球最完整的硬體資源與生產能力。

根據最新統計顯示，美國硬體產業93%依賴台灣供應鏈，短期間內台灣在AI產業鏈中的關鍵地位將難以動搖，凱基台灣TOP50 ETF研究團隊指出，只要AI基礎建設與晶片產業持續供不應求，台灣相關企業營收與獲利就有機會持續成長，未來十年台灣仍將是全球AI產業的主要受惠者，大啖台股AI紅利，市值型ETF將會是不錯的選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往須具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高，穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

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