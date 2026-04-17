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富坦經理人投資展望 股債多元布局 攻守兼備

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美伊局勢消息反覆，通貨膨脹與貨幣政策不確定性加劇。但法人指出，當前仍有許多優質股債資產具基本面支撐，投資機會浮現，投資人以多元布局策略，獲取優質股利及債息，也能參與股市長期成長機會，打造攻守兼備的收益組合。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人布萊頓（Todd Brighton）昨（16）日來台指出，當前美國通膨走勢仍大致符合聯準會（Fed）中期預期，但就業市場與價格數據仍波動，因此貨幣政策前景不確定性高。市場已逐步延後對政策寬鬆的預期，顯示利率將在相對高檔停留更長的時間。

他指出，美國長天期公債殖利率維持區間震盪，顯示市場在成長與通膨風險間尋求平衡，整體金融環境雖有波動但並未失序。隨著殖利率曲線正常化，利率環境逐步反映通膨與政策現實。

布萊頓認為，目前各類資產殖利率具吸引力，支持多元布局機會。相較過去十年區間水準，許多債種收益率都很有吸引力，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、投等債、非投等債等。儘管信用利差相對歷史水準仍偏緊縮，但透過多元配置策略仍有望打造攻守兼備的收益組合。

美股方面，布萊頓表示，S&P 500指數市值加權指數與等權重指數間估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中少數高評價個股，開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。

美國 基金 Fed

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