市場波動 富蘭克林投顧：多元配置打造攻守兼備的收益組合

今年開年以來全球地緣局勢風險再起，油價高漲推升通膨預期走高，導致股債資產大幅波動。富蘭克林證券投顧建議，美伊局勢消息面反覆，通膨與貨幣政策不確定性加劇，但當前仍有許多具基本面支撐的優質股、債資產浮現良好投資機會。建議交由專業經理團隊主動管理，以追求股利和債息為主的穩定月收益型投組策略做為核心配置，減緩下檔風險並同步參與美國與全球市場⾧期增⾧機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）今來台舉辦投資展望說明會，暢談美國和全球股債市展望，與投資人分享如何打造多元資產收益引擎做為核心投組，以因應今年以來維持較高波動的市場環境。

當前通膨走勢仍大致符合聯準會中期預期，但就業市場與價格數據仍具波動，使貨幣政策前景存在不確定性。市場已逐步延後對政策寬鬆的預期，反映利率將在相對高檔停留更⾧時間。同時，⾧天期公債殖利率維持區間震盪，顯示市場在成⾧與通膨風險間尋求平衡，整體金融環境雖有波動但並未失序。

隨著殖利率曲線正常化，利率環境已逐步反映通膨與政策現實。觀察當前各資產殖利率相較過去十年區間水準，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、投資級債、非投資等級債券都仍提供具吸引力的收益機會。儘管信用利差相對歷史水準仍偏緊縮，看好透過多元配置策略將有望打造攻守兼備的收益組合。

檢視美股評價，S&P 500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，而是開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。同時，今年以來各產業中表現以能源、原物料、工業等循環股領先，民生消費、公用事業與健康醫療等防禦類股也各擅勝場，扭轉過去三年以科技成⾧題材㇐馬當先趨勢。更重要的是，企業獲利展望並非侷限於少數產業，市場普遍預期未來盈餘增⾧表現將更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股⾧期增⾧趨勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本

金）聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，目前相對加碼股票部位（股53%／債 43%，截至2026/3月底），產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）布局全球收益與成⾧機會，目前股六債四、產業多元分散，布局美國與美國以外市場各半，是投資人想分散美國資產投組的穩健選擇。