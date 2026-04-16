快訊

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

北市麻疹境外移入個案再+1 衛生局曝足跡集中這區域…匡列164人

聽新聞
0:00 / 0:00

不只護國神山！「鉅亨買基金」揭台股背後的三大力量

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。「鉅亨買基金」表示，台股不是單靠護國神山一枝獨秀，而是企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強。圖／本報資料照片
台股展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。「鉅亨買基金」表示，台股不是單靠護國神山一枝獨秀，而是企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強。圖／本報資料照片

台股再創新高，在美伊戰事引發全球市場劇烈震盪之際，台股展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。「鉅亨買基金」表示，台股長期維持強勢，不是單靠護國神山一枝獨秀，而是台灣企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強。在如此強勁的基本面護航下，建議以台股基金做長線布局，參與基本面紅利帶來的上漲行情。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，2025年台灣經濟成長率達8.6%，帶動台股同期繳出25.7%的亮眼漲幅。而根據鉅亨買基金回測自1967年以來歷史數據，台灣中長期經濟成長率始終維持正成長。特別是當台灣年化經濟成長率落在6%至10%的「強勁爆發」區間時，台股在5年、10年及15年的報酬表現最為亮眼。這也代表台股的上漲不是短期資金堆疊，而是與實體經濟高度連動的結構性行情。

「出口」即是驅動引擎運轉最關鍵的燃料。張榮仁表示，從1982年以來的歷史數據觀察，台灣出口年增率與經濟成長率呈現高度同步。台灣是一個高度仰賴國際需求的經濟體，當全球需求轉強，出口暢旺，企業營收與獲利自然同步擴張，進一步轉化為GDP成長，最終反映在股市表現上。他強調，台股的強勢，正是台灣企業在全球供應鏈中競爭力持續提升的結果。

此外，AI需求爆發則為台股提供下一階段上攻的關鍵動能。張榮仁指出，從OpenRouter的Token使用數據來看，全球AI需求不到一年成長高達1,434%，隨著應用場景由基礎問答延伸至程式開發與自動化流程，對算力的需求只會持續增加。台灣在先進製程晶片、AI伺服器及散熱模組等領域具備關鍵地位，是全球AI供應鏈中不可或缺的一環。當算力需求進入長期成長軌道，台灣企業將直接受惠，並把AI紅利轉化為實質獲利，成為支撐台股持續創高的最強底氣。

張榮仁指出，經濟成長、出口動能與AI趨勢三股力量交織，構築出台股難以撼動的基本面優勢。在此背景下，建議投資人應以長期視角看待市場，並以優質的台股基金參與長線行情。他強調，「與其在震盪中反覆進出，不如把握趨勢、長期持有，透過時間累積基本面所帶來的複利效果，才是參與台股長多行情的關鍵策略。」

台股

延伸閱讀

台股科技基金漲勢猛 前十強近一周報酬率逾13% 全跑贏大盤

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

上市櫃獲利破5.7兆創新高！AI引擎全開…00400A主動出擊搶紅利

台股再衝3萬7！009804最新配息0.876元、年化衝9.4%

相關新聞

不只護國神山！「鉅亨買基金」揭台股背後的三大力量

台股再創新高，在美伊戰事引發全球市場劇烈震盪之際，台股展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。「鉅亨買基金」表示，台股長期維持強勢，不是單靠護國神山一枝獨秀，而是台灣企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強。在如此強勁的基本面護航下，建議以台股基金做長線布局，參與基本面紅利帶來的上漲行情。

台股科技基金漲勢猛 前十強近一周報酬率逾13% 全跑贏大盤

台股昨（15）日再刷歷史新高，台股科技基金受惠於AI需求強勁近期表現「漲聲響起」。根據最新統計，近一周台股科技基金前十強績效表現強悍，報酬率全數站穩13%以上，展現出主動型基金汰弱留強的超額報酬實力。

布局亞洲產業 長線釣魚

隨全球AI應用加速落地，帶動雲端運算與資料中心建置需求持續攀升，亞洲科技產業正迎來結構性成長契機。從最新產業調查與法人預估觀察，2026至2027年資料中心建置仍處於高速擴張階段，AI基礎建設需求明確，將成為推動亞洲科技股中長期表現的重要動能。建議投資人以長期角度布局，透過紀律投資基金方式參與亞洲科技產業成長機會。

新財年強勁開跑 利多題材加持 日股基金伺機布局

日經225指數昨（15）日盤中衝高到58,585.95再創歷史新猷，時序進入4月，日本正式啟動2026新財年。4月不僅是年度營運與資本支出計畫的起跑點，更是市場評價企業獲利能力與股東回饋政策的重要時期。法人看好日本企業基本面優於預期，相關基金/ETF可留意布局時機。

元大新主流 績效好威

AI動能太強，台股昨（15）日開盤直衝37,000點，多頭題材發威下，台股主動基金漲勢更旺，今年以來表現最強的元大新主流基金績效接近八成，台股基金規模前五投信，旗下台股基金平均報酬率也都逾五成，凸顯超額報酬氣勢。

新興美元債 潛力十足

中東衝突持續，推升油價及通貨膨脹預期，也影響美元地位，有利新興市場債市。法人指出，新興市場經濟成長潛力強，持續領先成熟市場，看好新興市場美元計價債，尤其是原物料豐富及經濟改革有成的新興市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。