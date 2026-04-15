布局亞洲產業 長線釣魚

隨全球AI應用加速落地，帶動雲端運算與資料中心建置需求持續攀升，亞洲科技產業正迎來結構性成長契機。從最新產業調查與法人預估觀察，2026至2027年資料中心建置仍處於高速擴張階段，AI基礎建設需求明確，將成為推動亞洲科技股中長期表現的重要動能。建議投資人以長期角度布局，透過紀律投資基金方式參與亞洲科技產業成長機會。

瀚亞投信表示，目前AI仍處於早期成長階段，算力需求持續大於供給，使電力、記憶體與關鍵零組件供應鏈維持供不應求；預期未來數年資料中心用電需求將大幅成長，其中AI相關負載占比持續上升，帶動電源管理架構升級、記憶體規格推進與高速傳輸需求同步提升，有助相關產業價值鏈延續成長動能。