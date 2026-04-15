台股科技基金漲勢猛 前十強近一周報酬率逾13% 全跑贏大盤

台股昨（15）日再刷歷史新高，台股科技基金受惠於AI需求強勁近期表現「漲聲響起」。根據最新統計，近一周台股科技基金前十強績效表現強悍，報酬率全數站穩13%以上，展現出主動型基金汰弱留強的超額報酬實力。

觀察近一周台股科技基金績效排行，全數超越加權指數同期9.2%漲幅。安聯台灣科技基金以15%的單周報酬率拔得頭籌，選股策略精準鎖定主流領漲板塊。聯邦精選科技、合庫台灣高科技緊隨其後，分別以14.3%、14.2%的績效位居第二、三名。

除了短期衝刺力道強勁，部分基金更展現出驚人的長線續航力。摩根新興科技近一周雖以13.9%排名第六，但近三個月漲幅高達56%； 群益創新科技、統一奔騰，近周分別上漲13.6%及13.4%。

這波台股科技基金的強勢表現，主要歸功於半導體設備、散熱及高速運算等AI供應鏈的噴發。加權指數近三個月漲幅為17.3%，但近周前十強基金中，還有如永豐領航科技、新光創新科技、國泰科技生化、富蘭克林華美高科技等，三個月報酬率多落在43%至50%區間，多檔幾乎是大盤漲幅的三倍。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，先進製程晶圓需求估將持續上升。記憶體方面，預期在庫存未建置達安全水位前，應無跌價空間，另外載板需求也在持續增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局，但後續仍須留意中東局勢不確定性等。