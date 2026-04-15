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元大新主流 績效好威

經濟日報／ 高瑜君

AI動能太強，台股昨（15）日開盤直衝37,000點，多頭題材發威下，台股主動基金漲勢更旺，今年以來表現最強的元大新主流基金績效接近八成，台股基金規模前五投信，旗下台股基金平均報酬率也都逾五成，凸顯超額報酬氣勢。

台股主動基金績效突出，且領先集團表現強勁，今年以來領銜的元大新主流基金績效75.6%，超越同類型基金平均達30個百分點；衝上前五的元大經貿基金、元大2001基金、元大卓越基金及台新主流基金，績效均超過六成，領先大盤超過40個百分點。

而從經理團隊角度來看，觀察台股基金規模前五大投信表現，今年以來台股基金平均績效由元大投信以59.1%居冠，其他依序為安聯投信、野村投信、統一投信與國泰投信，分別為53.1%、52.6%、50.0%與48.9%。

法人指出，今年行情很明顯可以看出，AI題材正在走硬體建設行情，而台灣硬體供應鏈吃到了完整的產業紅利，且這樣的趨勢絕對不是只有一、兩年，也不會因為短期的地緣政治風險而改變。

過去很長一段時間台股與蘋果供應鏈畫上等號，但這波AI趨勢創造了全新的產業動能，包括台股盈餘上修循環已延續33個月，超過以往各次循環，以及AI概念股獲利成長顯著優於非AI概念股，如半導體上游指標廠商艾司摩爾（ASML）預估，全球AI相關半導體營收至2030年，將以24~28%的超高年複合成長率（CAGR）成長，遠超非AI相關半導體。

法人認為，目前AI各項應用均處於上升軌道，大型雲端服務供應商（CSP）業者持續擴大資本投入，有利台灣廠商營運提升。基於企業獲利高成長支持評價面帶動評價面向上的格局，上市櫃半導體、電子零組件多頭題材充沛，推動台股進入成長主升段，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會。

元大 統一投信

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布局亞洲產業 長線釣魚

隨全球AI應用加速落地，帶動雲端運算與資料中心建置需求持續攀升，亞洲科技產業正迎來結構性成長契機。從最新產業調查與法人預估觀察，2026至2027年資料中心建置仍處於高速擴張階段，AI基礎建設需求明確，將成為推動亞洲科技股中長期表現的重要動能。建議投資人以長期角度布局，透過紀律投資基金方式參與亞洲科技產業成長機會。

新財年強勁開跑 利多題材加持 日股基金伺機布局

日經225指數昨（15）日盤中衝高到58,585.95再創歷史新猷，時序進入4月，日本正式啟動2026新財年。4月不僅是年度營運與資本支出計畫的起跑點，更是市場評價企業獲利能力與股東回饋政策的重要時期。法人看好日本企業基本面優於預期，相關基金/ETF可留意布局時機。

元大新主流 績效好威

AI動能太強，台股昨（15）日開盤直衝37,000點，多頭題材發威下，台股主動基金漲勢更旺，今年以來表現最強的元大新主流基金績效接近八成，台股基金規模前五投信，旗下台股基金平均報酬率也都逾五成，凸顯超額報酬氣勢。

新興美元債 潛力十足

中東衝突持續，推升油價及通貨膨脹預期，也影響美元地位，有利新興市場債市。法人指出，新興市場經濟成長潛力強，持續領先成熟市場，看好新興市場美元計價債，尤其是原物料豐富及經濟改革有成的新興市場。

風險資產 多頭格局延續

美銀美林4月經理人調查顯示，受中東局勢影響，經理人情緒指數為去年6月以來最低，現金水位與3月一樣，維持在去年5月以來高點。法人指出，風險資產仍有望延續多頭格局。歷史經驗顯示，地緣政治紛擾不會影響美股長期牛市表現。新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也改善。

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