元大新主流 績效好威

AI動能太強，台股昨（15）日開盤直衝37,000點，多頭題材發威下，台股主動基金漲勢更旺，今年以來表現最強的元大新主流基金績效接近八成，台股基金規模前五投信，旗下台股基金平均報酬率也都逾五成，凸顯超額報酬氣勢。

台股主動基金績效突出，且領先集團表現強勁，今年以來領銜的元大新主流基金績效75.6%，超越同類型基金平均達30個百分點；衝上前五的元大經貿基金、元大2001基金、元大卓越基金及台新主流基金，績效均超過六成，領先大盤超過40個百分點。

而從經理團隊角度來看，觀察台股基金規模前五大投信表現，今年以來台股基金平均績效由元大投信以59.1%居冠，其他依序為安聯投信、野村投信、統一投信與國泰投信，分別為53.1%、52.6%、50.0%與48.9%。

法人指出，今年行情很明顯可以看出，AI題材正在走硬體建設行情，而台灣硬體供應鏈吃到了完整的產業紅利，且這樣的趨勢絕對不是只有一、兩年，也不會因為短期的地緣政治風險而改變。

過去很長一段時間台股與蘋果供應鏈畫上等號，但這波AI趨勢創造了全新的產業動能，包括台股盈餘上修循環已延續33個月，超過以往各次循環，以及AI概念股獲利成長顯著優於非AI概念股，如半導體上游指標廠商艾司摩爾（ASML）預估，全球AI相關半導體營收至2030年，將以24~28%的超高年複合成長率（CAGR）成長，遠超非AI相關半導體。

法人認為，目前AI各項應用均處於上升軌道，大型雲端服務供應商（CSP）業者持續擴大資本投入，有利台灣廠商營運提升。基於企業獲利高成長支持評價面帶動評價面向上的格局，上市櫃半導體、電子零組件多頭題材充沛，推動台股進入成長主升段，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會。