新財年強勁開跑 利多題材加持 日股基金伺機布局

日經225指數昨（15）日盤中衝高到58,585.95再創歷史新猷，時序進入4月，日本正式啟動2026新財年。4月不僅是年度營運與資本支出計畫的起跑點，更是市場評價企業獲利能力與股東回饋政策的重要時期。法人看好日本企業基本面優於預期，相關基金/ETF可留意布局時機。

野村投信表示，隨著日本央行（BoJ）最新短觀報告出爐，加上國際政經風險出現階段性緩解，以及半導體產業景氣回溫的多重利多，日本股市的中長線投資價值再度獲得投資人肯定。

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳表示，日本企業長期以來維持相對保守的預測文化，使得「實際表現優於預期」成為結構性特徵，而這正是推動日股評價修復的重要動能。特別是在新財年初期，企業的資本支出計畫、配息與庫藏股政策往往仍具上修空間，有助於支撐股市後續表現。

張怡琳表示，日本半導體相關族群亦持續釋放正面訊號。隨著全球AI應用擴張、高效能運算需求成長，以及先進製程與成熟製程同步復甦，日本在半導體設備、關鍵零組件與材料領域的競爭優勢再度受到市場關注。

主要原因是日本半導體供應鏈具備「高市占率、低替代性」的特質，在全球科技投資循環回溫階段，具備穩定且可持續的成長動能，也成為帶動製造業景氣優於預期的重要支撐。

柏瑞投信指出，日股今（2026）年4月新會計年度一開局就展現強勁動能，除外部風險降溫，更反映市場對於日本企業財測與獲利增長前景的信心回升，資金也全面回補科技、金融及景氣循環類股。

此外，從總經面觀察，日本正逐步轉向溫和且可持續的通膨環境，這一結構性的拐點出現，將重新激發日本經濟成長動能，並帶動日股展開新的長多格局。

柏瑞日本多重資產基金經理人方定宇指出，隨著日本經濟逐步擺脫通縮體質，再通膨的環境有助於日本企業營收與獲利成長，加上資金由美國市場分流到日本資產的趨勢仍在持續進行中，透過股債並進、攻防一體、動態調整的多重資產配置，可望在參與股市上行的同時，提升投資組合在波動環境中的穩定度。