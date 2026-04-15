風險資產 多頭格局延續

美銀美林4月經理人調查顯示，受中東局勢影響，經理人情緒指數為去年6月以來最低，現金水位與3月一樣，維持在去年5月以來高點。法人指出，風險資產仍有望延續多頭格局。歷史經驗顯示，地緣政治紛擾不會影響美股長期牛市表現。新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也改善。

調查於本月2-9日進行，對象為170名經理人，共管理5,110億美元資產。調查顯示，現金水位已連續兩個月維持在4.3%。至於美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標所編制的經理人情緒指數，則自5.6持續下降至3.7。

就總體經濟前景而言，淨36%的經理人預期未來12個月全球成長力道將轉弱，預期全球企業獲利將改善的比例下降至淨-14%，為2025年9月以來首見預期企業獲利前景將惡化。通貨膨脹預期進一步攀升，預期未來12個月全球通膨攀升的經理人比例由45%揚升至69%。

至於年底油價預估，34%經理人預期布蘭特油價落在每桶80-90美元，28%經理人預期為70-80美元，22%的經理人則為90-100美元，加權平均後今年底油價預估為84美元，遠高於年初時預估的61美元。

至於最令人擔憂的三大尾端風險，則是地緣政治衝突（認同此情況的經理人比例達44%）、通膨（認同比例為26%）、債券殖利率無序攀升（認同比例為9%）。在擁擠交易方面，「做多原油」及「做多全球半導體」並列第一，「做多黃金」下滑到第三名。

富蘭克林投顧表示，美國最新財報季展開，根據FactSet預估，S&P 500指數首季獲利預估年增12.6%，將是連續六季呈現雙位數成長，為2011年以來最長紀錄。