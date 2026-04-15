新興美元債 潛力十足

中東衝突持續，推升油價及通貨膨脹預期，也影響美元地位，有利新興市場債市。法人指出，新興市場經濟成長潛力強，持續領先成熟市場，看好新興市場美元計價債，尤其是原物料豐富及經濟改革有成的新興市場。

東方匯理資產管理新興市場綜合策略主管菅睿（Ray Jian）昨（15）日來台指出，台韓受惠於AI需求強，擁有核心供應鏈，且分別具有晶片、記憶體的優勢。市場擔心AI購買商仍在持續燒錢，但台韓的硬體製造商賺到錢，且競爭力強，入門門檻高、沒有替代品，加上長期累積的技術及經驗，都將使未來多年的優勢持續存在。

在油價方面，菅睿認為，我們可能已看到這波油價的高點，油價再大幅上揚的空間有限。不過，即使中東戰爭結束，但由於地緣政治已改變，油價也不會再回到戰爭前的每桶60美元價位，而是會在約80美元，對原油出口國是大利多。

對於美國利率走勢，菅睿指出，最好的情況就是中東戰爭在二到三周結束，則今年美國聯準會（Fed）就可能降息1碼（即0.25個百分點）。如果戰爭時間拉更長，預計今年美國利率將是「不升不降」。Fed升息的機率則是「很低」，因為美國就業仍偏弱，且下半年財政刺激減弱，因此預期升息機會不高。

菅睿表示，中東戰爭打擊美元信用。美元兌歐元仍可能維持強勢，但對新興市場則可能走弱。新興市場盛產原物料等實質資產，尤其是拉丁美洲，債券收益率很有吸引力。菅睿看好新興市場美元計價主權債、類主權債走勢。在新興國家中，目前看好的市場包括包含拉美的阿根廷、委內瑞拉、墨西哥、巴西等，非洲看好安哥拉、奈及利亞，亞洲看好斯里蘭卡。

美國攻打伊朗以來，金融市場動盪，也出現不少投資機會。以菅睿共同管理的東方匯理新興市場債券基金為例，就將存續期從4.3年拉長到6.5年，並低接跌深的新興市場當地債。這檔基金目前仍以美元債為主，靈活配置主權債、類主權債、公司債三大債種，在戰爭前持有中東債的比重僅1%，遠低於參考指標的14%。