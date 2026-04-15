主動式台股科技基金更猛！前十強單周績效全破13%、擊敗大盤指數

台股15日再刷歷史新高，台股科技基金受惠於AI需求強勁近期表現「漲聲響起」。根據最新統計，近一周台股科技基金前十強績效表現強悍，報酬率全數站穩13%以上，展現出主動型基金汰弱留強的超額報酬實力。

觀察近一周台股科技基金績效排行，全數超越加權指數同期的9.2%漲幅。其中，安聯台灣科技基金以15.0%的單周報酬率拔得頭籌，選股策略精準鎖定主流領漲板塊。緊隨其後的是聯邦精選科技、合庫台灣高科技，分別以14.3%、14.2%的績效位居第二、三名。

除了短期衝刺力道強勁，部分基金更展現出驚人的長線續航力。摩根新興科技近一周雖以13.9%排名第六，但近三個月漲幅高達56%；群益創新科技、統一奔騰，近周分別上漲13.6%及13.4%。

事實上，這波台股科技基金的強勢表現，主要歸功於半導體設備、散熱及高速運算等AI供應鏈的噴發。加權指數近三個月漲幅為17.3%，但近周前十強基金中，還有如國泰科技生化、富蘭克林華美高科技及新光創新科技等，三個月報酬率多落在48%至50%區間，多檔幾乎是大盤漲幅的三倍。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。記憶體方面，預期在庫存未建置達安全水位前，應無跌價空間，另外載板需求也在持續增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局，但後續仍須留意中東局勢不確定性等。

綜合聯邦精選科技基金經理人張瑞祥、產品協理何彥樟補充，觀察最新美股七大科技龍頭相關情緒指標，數據自2026年初約0以上水位，快速滑落至接近-0.8的偏空區間，為近兩年相對低檔水準之一。

不過，從歷史軌跡來看，當此類綜合情緒指標進入-0.6以下區間時，往往意味短線賣壓已高度釋放，市場對利空的反應趨於充分，反而有利於後續價格止穩甚至出現反彈機會，對照過去數次低檔區間，指數多於情緒極端時出現轉折，具備一定的反向指標意涵。

摩根資產管理表示，隨著先進製程的演進，全球半導體產業正迎來新一波成長動能。晶片設計日益精細，製程技術不斷突破，將會帶動封裝與測試產業需求大幅攀升，特別是先進封裝技術能有效提升晶片效能與可靠性，台灣相關企業憑藉技術優勢與完整產業鏈，持續吸引國際訂單，推動相關企業股價表現亮眼。

另一方面，隨著算力架構的拓展，市場對高功率傳輸的需求也日益強烈，更成為支撐新一代運算平台的關鍵。目前台廠積極布局高功率連接器、電纜與相關零組件，市場資金亦給予積極回應。此外，隨著新型通訊架構的發展，低軌衛星產業也受惠，因為低軌衛星具備高速、低延遲的特性，能支援遠距醫療、智慧交通、全球連網等多元應用。