富坦穩定月收益 報酬率靚

美國對伊朗展開史詩怒火行動，戰火同步波及全球金融市場並衝擊股、債等風險性資產表現。在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，觀察國人持有金額突破千億台幣的三大境外平衡產品中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來以3.4%的績效居前，過去半年與一年漲幅分別達6.6%、18.7%，均領先其他熱銷產品。

基金達人分析，中東局勢導致國際油價飆漲，通膨與升息預期更導致股、債資產面臨回檔修正壓力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金能脫穎而出的關鍵，在於採取跨市場、跨資產的靈活彈性配置，打造多元資產收益引擎為目標，並動態調整投資方向。

過去一年來，這檔基金看好美國經濟與企業韌性穩固，持續增加股票配置，且在產業配置上相對均衡分散，如團隊並未過度集中科技等成長題材，而是分散持有當前受惠的能源與國防股、或防禦性公用事業、民生消費與醫療保健產業。

銀行財富管理中心也指出，該基金向來在產業布局較為多元且分散，成長股、循環股與防禦股的配置相對均衡，不僅有助降低單一類股大幅波動所帶來的影響，且受惠過去半年美股類股與風格輪動，價值與高股息題材表現相對領先的趨勢。

另外，針對台灣投資人熱愛配息的需求，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金過去半年來的年化配息都保有約8%以上的水準，同時除了美元之外，也有日幣、澳幣與南非幣等多樣化幣別選擇，有利客戶進行資金規劃、貨幣分散。這是該基金受到投資人歡迎的重要因素。

觀察過去歷史經驗，地緣政治引發的短期回檔並不影響美股長期走勢，但面對中東局勢仍膠著，預期短線市場將維持較高波動下，理財達人建議，當前配置宜穩健分散，而兼具股債且聚焦收益的平衡型產品可做為核心配置，以因應短線震盪並把握震盪後反彈回升契機。