快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

富坦穩定月收益 報酬率靚

經濟日報／ 崔馨方

美國對伊朗展開史詩怒火行動，戰火同步波及全球金融市場並衝擊股、債等風險性資產表現。在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，觀察國人持有金額突破千億台幣的三大境外平衡產品中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來以3.4%的績效居前，過去半年與一年漲幅分別達6.6%、18.7%，均領先其他熱銷產品。

基金達人分析，中東局勢導致國際油價飆漲，通膨與升息預期更導致股、債資產面臨回檔修正壓力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金能脫穎而出的關鍵，在於採取跨市場、跨資產的靈活彈性配置，打造多元資產收益引擎為目標，並動態調整投資方向。

過去一年來，這檔基金看好美國經濟與企業韌性穩固，持續增加股票配置，且在產業配置上相對均衡分散，如團隊並未過度集中科技等成長題材，而是分散持有當前受惠的能源與國防股、或防禦性公用事業、民生消費與醫療保健產業。

銀行財富管理中心也指出，該基金向來在產業布局較為多元且分散，成長股、循環股與防禦股的配置相對均衡，不僅有助降低單一類股大幅波動所帶來的影響，且受惠過去半年美股類股與風格輪動，價值與高股息題材表現相對領先的趨勢。

另外，針對台灣投資人熱愛配息的需求，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金過去半年來的年化配息都保有約8%以上的水準，同時除了美元之外，也有日幣澳幣與南非幣等多樣化幣別選擇，有利客戶進行資金規劃、貨幣分散。這是該基金受到投資人歡迎的重要因素。

觀察過去歷史經驗，地緣政治引發的短期回檔並不影響美股長期走勢，但面對中東局勢仍膠著，預期短線市場將維持較高波動下，理財達人建議，當前配置宜穩健分散，而兼具股債且聚焦收益的平衡型產品可做為核心配置，以因應短線震盪並把握震盪後反彈回升契機。

澳幣 日幣 美國

延伸閱讀

00981D年化配息率破8％！美伊衝突推升殖利率…法人曝分批進場好時機

非投等債違約率下修殖利率反攀高 00981D主動債 ETF 年化配息逾8%

富達基金 全球動能區域布局齊創佳績

富邦投信實力卓越 獲兩大基金獎肯定

相關新聞

海外ETF績效 紅不讓

近年來儘管美國關稅戰、中東戰火等仍不時干擾金融市場，但AI產業仍扮演推進的重要角色，在龐大的需求支撐下，韓國KOSPI綜合指數、費城半導體指數等指數漲幅超過100%，連帶國泰費城半導體（00830）、復華中國5G以及期元大道瓊白銀等在內的12檔海外ETF近一年漲幅超過100%。

台股基金績效 紅不讓 元大新主流逾75%最犀利

美伊戰爭出現轉機，台股連續三個交易日飆新高，累計今年來漲幅25.63%，而台股共同基金表現多數贏過大盤。其中，元大新主流以超過七成的績效，霸榜今年最強一檔，加上富邦新台商以及台新中國通等共12檔基金，交出超過六成的亮眼表現。

富坦穩定月收益 報酬率靚

美國對伊朗展開史詩怒火行動，戰火同步波及全球金融市場並衝擊股、債等風險性資產表現。在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，觀察國人持有金額突破千億台幣的三大境外平衡產品中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來以3.4%的績效居前，過去半年與一年漲幅分別達6.6%、18.7%，均領先其他熱銷產品。

TISA 級別商品 11檔淨值創高

台股昨（14）日在續寫新高價，統計國內股票型TISA級別基金，共有11檔淨值寫新高，今年來更有七檔繳出逾五成報酬，包含凱基台灣精五門基金、兆豐國民基金、永豐永豐基金、富蘭克林華美第一富基金、PGIM保德信金滿意基金、國泰小龍基金，以及元大台灣高股息優質龍頭基金。

歐洲金融股法人喊進 本益比僅11倍 未來三年獲利展望向上

美伊戰事利空淡化，帶動資金重返全球股市，其中具評價優勢的全球金融股近期反彈幅度更勝全球股市。投信法人表示，全球金融股歷經近月修正後提升投資吸引力，其中又以歐洲金融股最受矚目，成為主動式ETF產業布局的「鑫」亮點（強調聚焦金融股）。

台股中小型 績效正點

在美伊戰情和緩激勵下，全球主要股市紛紛發起反攻，費城半導體指數、台股加權指數接連改寫新高。費城半導體指數在13日收盤站上9,039.52點，創自2002年以來最強勁的連九漲紀錄，台股也首度衝上36K，4月來分別漲達19.13%和14.42%，帶動主動式、海外科技、台股中小型三大類型的ETF跳升兩成以上力道最為顯著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。