TISA 級別商品 11檔淨值創高

台股昨（14）日在續寫新高價，統計國內股票型TISA級別基金，共有11檔淨值寫新高，今年來更有七檔繳出逾五成報酬，包含凱基台灣精五門基金、兆豐國民基金、永豐永豐基金、富蘭克林華美第一富基金、PGIM保德信金滿意基金、國泰小龍基金，以及元大台灣高股息優質龍頭基金。

法人表示，近期中東局勢攪局，進出場操作難度提高，掌握AI紅利，透過千元即可入手的台股TISA級別基金，定期定額參與台股長多行情，不失為好選擇。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，AI技術應用將於未來四到五年逐步展開，智慧工廠、自動駕駛等新時代技術將融入生活。隨著AI服務無所不在，每日高達數百億次即時運算，已使AI推理成為支撐AI 商業價值與科技產業成長的核心動能。

在各國持續投入AI基礎設施建置下，半導體先進製程、AI伺服器及其相關零組件供應鏈等，仍將繼續扮演台灣接單的關鍵支柱。隨著台灣半導體及相關零組件廠商在AI時代逐漸提升附加價值，可望帶動整體台股毛利率與複利成長明顯。

新光大三通基金投資團隊表示，美股歷經3月下跌後，四大主要指數經過壓力測試，最終以半導體股勝出，尤其是4月，美費半指數在英特爾、應材、科磊等設備股帶動下領先創新高，連科技股最弱的甲骨文也出現強彈。谷歌、亞馬遜、AMD走勢也不錯，反應美股接下來財報行情，企業獲利表現值得期待。此波美股反彈，主要來自AI科技股，且股價強者恆強，代表AI需求強勁、除算力外、先進製程、記憶體等，都供不應求。