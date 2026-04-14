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台股基金績效 紅不讓 元大新主流逾75%最犀利

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美伊戰爭出現轉機，台股連續三個交易日飆新高，累計今年來漲幅25.63%，而台股共同基金表現多數贏過大盤。其中，元大新主流以超過七成的績效，霸榜今年最強一檔，加上富邦新台商以及台新中國通等共12檔基金，交出超過六成的亮眼表現。

就類型表現來看，根據CMoney統計最新基金淨值計算至13日，220檔台股共同基金平均漲幅為42.52%、14檔台股主動式ETF平均為26.54%，兩類型都贏過加權指數報酬，至於64檔台股被動式原型ETF平均則為19.97%。

從個別基金來觀察，今年來的前12強全數由台股共同基金奪下，依序為元大新主流75.35%、施羅德台灣樂活中小65.26%、元大經貿63.8%、PGIM保德信科技島63.76%、富邦小而美63.37%、元大2001的63.04%、元大卓越62.97%、富邦新台商62.85%、台新2000高科技61.87%、台新中國通61.16%、PGIM保德信中小型股61.15%、台新主流60.73%。

其中，元大新主流基金今年以來績效位居台股基金之冠，且短、中、長期表現均大幅領先，完整展現掌握AI主流題材實力，成為市場最具競爭力的台股基金。

法人分析，今年來仍呈現企業獲利高成長步調，帶動評價面向上的格局，無論從市場共識獲利預估，或資金實際進場推升市值，都呈現AI、高效能運算、雲端服務等創新應用需求持續增加，推動台股進入成長主升段。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在台股漲多技術性修正以及融資減肥後，將反映企業業績回到常軌上。

後續觀察重點在龍頭企業如台積電輝達、美國四大CSP廠商等法說會對AI產業後續展望是否依然樂觀，若能進一步釋放出利多訊息，有利台股續攻高點。

針對即將登場的台積電法說會，富邦新台商基金經理人謝尚瑾指出，市場預期，在第1季財報亮眼基礎上，公司對第2季展望有機會續創新高。隨著新一代AI運算平台進入量產階段，AI推論與代理應用持續擴大，帶動ASIC與記憶體需求快速成長，進一步推升先進封裝產能供不應求的情況。市場預期，相關擴產規劃將釋出更正面的中長期訊號，並對設備與關鍵零組件供應鏈形成實質利多。

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