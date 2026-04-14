台股中小型 績效正點

在美伊戰情和緩激勵下，全球主要股市紛紛發起反攻，費城半導體指數、台股加權指數接連改寫新高。費城半導體指數在13日收盤站上9,039.52點，創自2002年以來最強勁的連九漲紀錄，台股也首度衝上36K，4月來分別漲達19.13%和14.42%，帶動主動式、海外科技、台股中小型三大類型的ETF跳升兩成以上力道最為顯著。

根據CMoney統計至昨（14）日，4月來漲幅前十強的ETF依序為主動統一全球創新32.24%、主動元大AI新經濟28.32%、第一金太空衛星25.23%、主動台新優勢成長23.54%、國泰費城半導體23.38%、中信上櫃ESG 30的23.15%、元大富櫃50的21.99%、主動第一金台股優21.53%、主動統一台股增長21.25%、主動群益科技創新20.9%，以類型來看，主動式台股有四檔、主動式海外股有兩檔、海外科技股兩檔、台股被動式同樣兩檔。