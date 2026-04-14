歐洲金融股法人喊進 本益比僅11倍 未來三年獲利展望向上

美伊戰事利空淡化，帶動資金重返全球股市，其中具評價優勢的全球金融股近期反彈幅度更勝全球股市。投信法人表示，全球金融股歷經近月修正後提升投資吸引力，其中又以歐洲金融股最受矚目，成為主動式ETF產業布局的「鑫」亮點（強調聚焦金融股）。

彭博資訊統計，MSCI全球金融指數自3月底點反彈逾8%，優於MSCI全球指數，其中MSCI歐洲金融指數漲幅更達9.9%。

進一步觀察歐美金融股評價現況，歐洲金融股本益比目前僅約11倍，且未來三年獲利複合年均成長率（CAGR）預期達10-15%，股東權益報酬率預估亦高於美國金融股；美國金融股歷經上個月回檔，目前評價比去年4月爆發川普加徵關稅貿易戰時的水準還低。

主動復華金融股息ETF（00998A）經理人張正宇表示，歐美金融股受近期地緣政治變動與少數負面消息干擾，評價修正後更具投資吸引力，由於歐洲金融業獲利能力持續提升，使股票評價有同步上升空間，加上又有較好的配息收益機會，成為布局全球金融產業不可或缺的投資主軸，看好西班牙第二大銀行BBVA、義大利BPER及BPM銀行、法國巴黎銀行、英國標準人壽等受惠於獲利成長或具有較佳配息能力之標的。

此外，預期日本央行升息有利於銀行擴大存放款利差收益，看好瑞穗金融集團、三菱日聯金融集團等具寡占優勢的大型金融業表現；美國金融股則偏好受惠金融監管放鬆幅度較大的銀行業如花旗集團。

張正宇建議，投資人或可透過主動式金融股ETF，藉由經理人選股布局，掌握歐美金融股產業成長及息收機會。