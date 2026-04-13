快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

外資回流亞洲 最愛台股 上周淨流入61億美元稱冠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美伊短暫休兵，外資重回新興亞股，上周回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元，但仍賣超印度20.3億美元，其他市場的買賣超則不超過3億美元。新興亞股上周以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%、印尼漲6.1%，僅馬來西亞收黑，小跌0.2%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超9.9億美元，其次是馬來西亞的4.5億美元；賣超以對南韓賣超334.4億美元最多，其次是賣超印度188.4億美元；主要新興亞股以南韓漲37.8%最優，再來是台灣的22.4%、泰國的19.6%，但印尼跌13.1%最弱。

台股上周震盪向上，收歷史新高。保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，台股3月營收首度突破5兆元，美股也即將進入超級財報周。

首先本周美東時間15日由艾司摩爾打頭陣，下周三（22日）有德州儀器、特斯拉，以及23日的Google、英特爾接棒登場，市場將聚焦這些美國重量級龍頭的財報財測展望，預期將能維持成長。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，先進製程晶圓需求預估將持續上升。

記憶體方面，預期在庫存未建置達安全水位前，應無跌價空間，另外載板需求也在持續增加。在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局，但後續仍須留意中東局勢不確定性等。

印度4月以來遭外資賣超30億美元，居新興亞股最高。群益印度中小基金經理人向思穎表示，美伊暫時停火，印度股市終止連六周收黑，上周大漲5.7%。

整體來看，印度經濟基本面持穩，實體經濟正逐步回復到美伊衝突前水準，投資人可趁勢逢低布局金融類股、工業類股，也可留意具備防禦能力的醫藥類股。

越南上周漲3.9%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，4月初富時羅素公布最新的指數審查結果，正式宣布越南股市升格次級新興市場，9月21日生效。市場推估，此次升級短期內將吸引被動資金流入10~15億美元，主被動資金合計流入預估在60~80億美元。

美股 台股 印度

延伸閱讀

不畏外資進進出出 韓股及台股4月以來漲幅稱霸全球主要股市

（會員內容不上線）股海自由行／台股急漲過後 分批布局

群益曾炎裕 台股題材多

富邦陶治瑋 半導體聚光

相關新聞

台股商品十強 績效勝大盤

台股加權指數昨（13）日由黑翻紅，終場上漲39點收35,457點，改寫收盤新高價，帶動中信關鍵半導體（00891）、主動群益科技創新、野村臺灣新科技50等在內的台股ETF也跟著寫下新高紀錄。

外資回流亞洲 最愛台股 上周淨流入61億美元稱冠

美伊短暫休兵，外資重回新興亞股，上周回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元，但仍賣超印度20.3億美元，其他市場的買賣超則不超過3億美元。新興亞股上周以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%、印尼漲6.1%，僅馬來西亞收黑，小跌0.2%。

面對市場風險、科技變革 主動式美股商品...韌性強

中東衝突訊息面變化頻繁，VIX恐慌指數也自開戰以來、3月27日高點31.05回落至19.23，先前受戰事干擾而回檔的國際股市也紛紛反彈。面對市場風險和科技變革時，主動式ETF靈活應對，展現出更強的韌性。

美國土地資產 投資新選擇

國際資產管理機構豐裕環球資產管理有限公司（GRT Capital Management Limited）攜手聯邦投信，進軍高端財富管理未具證市場，昨（13）日舉行策略合作簽約記者會，宣布推出聚焦「美國土地資產」的全新投資策略，為高資產客戶開啟差異化配置新選項。

主動式基金投資熱 基富通定期定額單月首破40億元

受到地緣政治事件影響，2026年來股市波動劇烈，但主動式基金投資熱度不減反增。基金交易平台－基富通證券最新數據顯示，第1季平台新增開戶數近兩萬人，整體申購金額較去年同期成長80%，其中定期定額單月扣款金額首度突破40億元，展現紀律投資的觀念越來越普及。

日企獲利動能持續轉強 日股基金中長線有戲 專家建議伺機布局

日本股市在企業獲利改善與結構性改革推動下，正逐步展現不同於以往的投資樣貌。法人指出，日本經濟已走出通縮格局，企業具備轉嫁成本能力，在財務重整、資本效率提升與股東回饋政策同步推進下，日股可望邁入具備可預期性的「新常態」階段，投資人可透過相關基金商品進行布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。