外資回流亞洲 最愛台股 上周淨流入61億美元稱冠

美伊短暫休兵，外資重回新興亞股，上周回補台股61.2億美元最多，其次是買超南韓34.5億美元，但仍賣超印度20.3億美元，其他市場的買賣超則不超過3億美元。新興亞股上周以南韓漲8.9%最悍，其次是台股漲8.7%、印尼漲6.1%，僅馬來西亞收黑，小跌0.2%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超9.9億美元，其次是馬來西亞的4.5億美元；賣超以對南韓賣超334.4億美元最多，其次是賣超印度188.4億美元；主要新興亞股以南韓漲37.8%最優，再來是台灣的22.4%、泰國的19.6%，但印尼跌13.1%最弱。

台股上周震盪向上，收歷史新高。保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，台股3月營收首度突破5兆元，美股也即將進入超級財報周。

首先本周美東時間15日由艾司摩爾打頭陣，下周三（22日）有德州儀器、特斯拉，以及23日的Google、英特爾接棒登場，市場將聚焦這些美國重量級龍頭的財報財測展望，預期將能維持成長。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，先進製程晶圓需求預估將持續上升。

記憶體方面，預期在庫存未建置達安全水位前，應無跌價空間，另外載板需求也在持續增加。在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局，但後續仍須留意中東局勢不確定性等。

印度4月以來遭外資賣超30億美元，居新興亞股最高。群益印度中小基金經理人向思穎表示，美伊暫時停火，印度股市終止連六周收黑，上周大漲5.7%。

整體來看，印度經濟基本面持穩，實體經濟正逐步回復到美伊衝突前水準，投資人可趁勢逢低布局金融類股、工業類股，也可留意具備防禦能力的醫藥類股。

越南上周漲3.9%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，4月初富時羅素公布最新的指數審查結果，正式宣布越南股市升格次級新興市場，9月21日生效。市場推估，此次升級短期內將吸引被動資金流入10~15億美元，主被動資金合計流入預估在60~80億美元。