台股商品十強 績效勝大盤

台股加權指數昨（13）日由黑翻紅，終場上漲39點收35,457點，改寫收盤新高價，帶動中信關鍵半導體（00891）、主動群益科技創新、野村臺灣新科技50等在內的台股ETF也跟著寫下新高紀錄。

加權指數及櫃買指數連續兩日收盤創下新高價，連帶台股ETF也跟著走揚。據CMoney統計，昨日收盤創新高的台股ETF有25檔，占整體的29.06%，從今年市價（含息）漲幅來看，前十強依序為富邦台灣半導體48.9%、元大富櫃50的45.01%、主動群益科技創新43.24%、野村臺灣新科技50的41.79%、中信上櫃ESG 30的40.74%、主動台新優勢成長38.67%、中信小資高價30的37.53%、新光臺灣半導體30的35.16%、中信關鍵半導體34.31%、保德信市值動能50的29.82%，這前十強漲幅都贏過加權報酬指數的22.73%。

富邦台灣半導體今年來績效領先表現的關鍵因素之一是測試介面族群，權重近20%。展望後市，富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，隨先進製程持續推進與AI晶片複雜度提升，測試環節重要性同步攀升，尤其在高頻高速傳輸及高腳數設計趨勢下，測試介面需求快速放大，帶動相關廠商接單動能轉強。

同時在技術門檻提升與產品結構優化帶動下，測試介面廠毛利率具上修潛力，進一步強化獲利動能。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，據工研院預測指出，在生成式與代理式AI推動下，2026年Foundry 2.0市場規模可望突破3,600億美元、年增率達17%，意味先進製程與異質整合封裝需求將續攀升，台灣半導體產業長期動能可望延續。隨AI進入新階段、算力需求更強，半導體產業有望進入新一輪成長周期，投資配置上也可留意兼具股息與成長屬性的標的。

投資策略上，主動群益科技創新經理人陳朝政指出，大盤近期上沖下洗，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性可多加運用。