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面對市場風險、科技變革 主動式美股商品...韌性強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股示意圖。法新社
美股示意圖。法新社

中東衝突訊息面變化頻繁，VIX恐慌指數也自開戰以來、3月27日高點31.05回落至19.23，先前受戰事干擾而回檔的國際股市也紛紛反彈。面對市場風險和科技變革時，主動式ETF靈活應對，展現出更強的韌性。

分析師預期2026年美股企業獲利展望仍有雙位數高成長，提供股市上漲動能，龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，面對市場高波動與地緣政治風險下，主動式ETF憑藉專業經理人即時調整持股、靈活配置策略，展現優於被動指數的韌性，成為資金配置新寵。

統計開戰以來，全球主要股市前十名漲幅更都在6%以上，又以美股NASDAQ指數上漲9.3%表現最突出，S&P500指數與道瓊工業指數，漲幅也分別有7.0%和6.0%。

群益投信主動式ETF投資團隊表示，過去一個多月全球股市波動劇烈，不過除了歐元區經濟受油價飆漲而蒙受較大影響，其餘多數區域的經濟數據多優於預期，顯示全球經濟仍具韌性，此外，在美國期中選舉考量下，政策面應傾向降低衝突，也有助緩解市場不確定性，市場資金亦料陸續回歸基本面判斷，美股在經濟數據尚未有太大疑慮，企業財報表現普遍優於預期，加上受惠於AI題材驅動，仍有望延續偏多格局，投資人不妨透過具備彈性操作特性的主動式美股ETF來掌握行情，能因應市況靈活調整持股內容。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，受到中東地緣政治衝突影響，導致美股波動頻頻，不過隨美國經濟展現韌性，加上市場恐慌情緒降溫，帶領美股表現回穩。

中東 美股 美國

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