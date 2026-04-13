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美國土地資產 投資新選擇

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

國際資產管理機構豐裕環球資產管理有限公司（GRT Capital Management Limited）攜手聯邦投信，進軍高端財富管理未具證市場，昨（13）日舉行策略合作簽約記者會，宣布推出聚焦「美國土地資產」的全新投資策略，為高資產客戶開啟差異化配置新選項。

針對近期市場趨勢，GRT豐裕環球策略股東Bill Doherty表示，近期美伊地緣政治風險主要透過能源供應鏈傳導至全球經濟影響。目前全球約有20%的原油需經由荷莫茲海峽運輸，受衝突影響，油輪航運量已大幅下滑；據統計，已有超過150艘船舶受阻滯留或被迫避開相關海域，不僅引發能源價格飆升，更導致全球供應鏈面臨中斷威脅，對全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰。

GRT豐裕環球總裁林德廉 （Jamie）表示，此次選擇聯邦投信作為台灣合作夥伴，關鍵在於其深厚的資產管理實力與私募股權投資經驗。聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦投信長期深耕國內外股票與債券市場，為投資人提供專業且穩健的投資方案，也不斷強化多元資產配置能力。

美國 荷莫茲海峽 價格

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