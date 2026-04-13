主動式基金投資熱 基富通定期定額單月首破40億元

受到地緣政治事件影響，2026年來股市波動劇烈，但主動式基金投資熱度不減反增。基金交易平台－基富通證券最新數據顯示，第1季平台新增開戶數近兩萬人，整體申購金額較去年同期成長80%，其中定期定額單月扣款金額首度突破40億元，展現紀律投資的觀念越來越普及。

金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶TISA」制度後，國人投資理財觀念日趨成熟。以今年來為例，儘管通膨、利率政策與地緣政治事件多重衝擊，依舊未打斷民眾長期投資行為，甚至促使更多小資族加入理財行列。

根據基金平台－基富通統計，第1季平台新增開戶數近2萬人，較去年同期成長超過兩倍，整體申購金額則較去年同期成長80%。其中，定期定額同步大增40%，而且單月扣款金額首度突破40億元，顯示在市場波動的情況下，許多人傾向理性的規律投資，落實長期理財計畫。

基富通董事長林丙輝表示，定期定額資金門檻低，尤其TISA基金每月最低1,000元起即可投資，也不用擔心現在是高點或低點。因為透過分批進場方式，避免集中買在高點，在市場低迷時能買到更多基金單位數，長期下來有效攤平持有成本，用理性戰勝人性的恐懼和貪婪，更容易達到長期累積個人財富的目標。

對於資金充沛，也希望在市場震盪中加速布局的投資人，只要在定期定額契約中再設定低檔自動加碼，當市場下跌達預設幅度時，便依照原先設定好的扣款金額有紀律地增加投資部位，同樣無須時時刻刻盯盤，也能掌握市場低迷時的進場時機，讓投資策略更加靈活，並且放大長期投資的回報。

林丙輝強調，一般人可能缺乏時間或專業能力做深入研究，加上國際政經局勢更是難以預料，即使是股神也不容易抓到絕對進場點，與其提心吊膽擔心泡沫風險，不如運用「定期定額」長期有序投資，讓情緒不會隨著市場波動起舞，才是投資致勝的關鍵。