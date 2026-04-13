聽新聞
0:00 / 0:00
七檔高股息 漲逾雙位數
全球股市近來雖逐步回穩，但投資氛圍仍不時受到局勢消息而起伏。而聚光成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼。根據統計，今年來市場上沖下洗，但觀察主、被動高股息今年來表現，其中七檔漲幅超過一成，主動安聯台灣高息ETF（00984A）繳出逾22%表現，顯示主動、靈活的多策略，更能應對市場動盪。
法人表示，地緣政治引發短線震盪，對於追求高息或偏愛穩健提供現金流商品的投資人而言，現階段可留意其核心高股息策略及超額報酬策略是否採均衡布局。隨著除權除息旺季接近，建議可逐步加碼核心高股息策略，以掌握第2及第3季除權息旺季的潛在收息機會。
面對近年市況的丕變，主動安聯台灣高息ETF經理人廖本隆表示，觀察市場從2025 年以來，整體投資氛圍在關稅政策衝擊、地緣政治風險、AI供應鏈重組三條線索交織下，波動度拉大，類股輪動周期縮短，更需要置入主動與多策略的因子，快速調整權重，尤其可在重大事件後迅速重新定位，伺機掌握更多潛在成長與高息的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。