日企獲利動能持續轉強 日股基金中長線有戲 專家建議伺機布局

日本股市在企業獲利改善與結構性改革推動下，正逐步展現不同於以往的投資樣貌。法人指出，日本經濟已走出通縮格局，企業具備轉嫁成本能力，在財務重整、資本效率提升與股東回饋政策同步推進下，日股可望邁入具備可預期性的「新常態」階段，投資人可透過相關基金商品進行布局。

瀚亞投信表示，日本企業獲利動能持續轉強，市場普遍預期2026至2027財年企業盈餘將維持雙位數成長，支撐股市評價向上調整。

相較歐美市場，日本股市整體估值仍處相對合理水準，平均股價淨值比明顯低於美國與歐洲，顯示仍具中長期價值重估空間。隨著併購活動增加與企業資產負債結構持續改善，企業股東權益報酬率有望進一步提升，成為日股長期的重要支撐。

至於政策面，日本央行逐步推動利率正常化，市場解讀其政策重心不在壓抑成長，而是維持金融與經濟穩定。此外，日本股市與匯率的連動性近年明顯下降，反映日本產業結構與獲利來源已更趨多元，使日股價格走勢更具自主性，有助吸引長期資金進場。

瀚亞投信指出，在諸多利多的情況下，日本政府退休基金、企業股票回購，以及海外投資人布局同步增溫，形成多方資金支撐。特別是在全球資金重新配置的趨勢下，日本被視為兼具成長潛力與相對穩定性的市場之一。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，在全球政經局勢震盪之際，日本股市正憑藉政策紅利、企業基本面改善與估值優勢，展現出嶄新的結構性投資機遇。

日本政府在首相高市早苗領導下積極整合財政、貨幣與國安政策，聚焦人工智慧、半導體等17大戰略領域，配合企業徹底擺脫通縮、定價能力回升、資本效率優化。加上日股估值相較歐美仍具明顯吸引力、海外資金持續流入、企業回饋股東力度加大，多重利多因素共同推動日股穩步邁向可預期的「新常態」，對中長線投資人而言極具布局價值。