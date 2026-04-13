AI 題材 長線釣大魚

台股及美股科技股不畏中東戰局，在逆勢中衝上歷史高點，反映資金匯聚高成長動能的科技股。法人仍擔心中東局勢及市場短期漲幅過高，提醒投資人，股市仍要看基本面，本周的台積電法說及美股財報，都將成為檢驗市場後市的重要指標。

台股上周在四個交易日內狂漲2,845點，收復3月的失土，領先日股、韓股、美股S&P 500指數等，搶先站上歷史新高。費城半導體指數則更威猛，連八日收紅，不斷改寫歷史新高，八個交易日累計急漲24.5%，將今年以來的漲幅推升到25.5%，大幅打敗美股其他三大主要指數的負報酬。

在市場處於歷史新高時，資產管理業者更強調選股不選市的重要。主動野村臺灣高息（00999A）經理人游景德表示，在美伊戰火因素逐步鈍化後，市場焦點可望重新回到企業獲利、股利政策與產業趨勢，AI題材仍是中長線市場主軸。

至於在10日掛牌的主動摩根台灣鑫收（00401A），持股比例已超過九成，且其中有65-70%的部位在科技股。00401A強調透過紀律性執行掩護性買權的策略，在追求成長的同時，也讓收益更加多元化。

除了台積電法說及美股財報題材，台中銀投信指出，SpaceX可望於今年上市，反映太空成長趨勢明確，網通概念股有望受惠，尤其基本面優的低軌衛星概念股。