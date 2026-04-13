美國成長股 資金簇擁

美國企業憑藉創新能力及產業領導地位，獲利強勁成長，分析師預估，2026年美股EPS成長率達13%，優於歐洲、日本及中國其他三大經濟體。其中，美國成長股的表現尤為出色，彭博美國成長精選75指數EPS預估年增率達26.3%，為標普500指數一倍。美國成長股在獲利勝出，將持續吸引國際資金配置。

今（13）日開募的台新彭博美國成長指數基金研究團隊表示，AI投資成為企業經營的核心議題，愈來愈多企業在財報會議提及AI，三年內由20%上升至70%。雲端及大型科技公司持續提高資本支出，預估今年達約6,670億美元，年增62%，AI投資進入加速階段。

美國科技巨頭近五年企業盈餘穩健成長，且增速高於股價表現，顯示股價上漲具基本面支撐。目前科技巨頭如輝達、微軟、亞馬遜、博通、臉書、特斯拉等個股相對標普500評價，處於近十年低檔，具備估值修復潛力，將是美股上攻要角。