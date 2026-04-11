摩根士丹利基金：美股具備政策、經濟及基本面三大利多支撐

美伊戰事持續，國際黃金價格反而下跌，出乎市場意料，也讓投資人懷疑金價是否還有上揚空間。法人指出，從資產配置的角度來看，黃金受惠於結構性利多支撐，且與其他資產的相關低，可適當配置一定的比重，做為投資組合的避險部位之一。

2026-04-11 01:17