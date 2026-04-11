聽新聞
0:00 / 0:00

金價難測 專家喊適度持有

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
黃金示意圖。（美聯社）
黃金示意圖。（美聯社）

美伊戰事持續，國際黃金價格反而下跌，出乎市場意料，也讓投資人懷疑金價是否還有上揚空間。法人指出，從資產配置的角度來看，黃金受惠於結構性利多支撐，且與其他資產的相關低，可適當配置一定的比重，做為投資組合的避險部位之一。

去年以來，多檔黃金基金經理人陸續來台，雖然並沒有預期金價將大漲，但都認為，只要金價能維持在每英兩4,000多美元的價位，對金礦公司就是大利多。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）3月底來台時分析，中東局勢緊張，但金價從歷史高檔區急速下殺，主要是反映中東投資人對於黃金的需求迅速下滑，但這只是短期現象，金價將持續受惠於長期利多因素。

威廉博萊（William Blair）新興市場債券團隊資深企業信貸分析師施蒙妮（Alexandra Symeonidi）則認為，中東戰事造成股市下跌，黃金及白銀ETF也出現拋售潮，部分原因是投資人需要提高流動性，以應付其他資金需要。不過，黃金作為避險資產的吸引力依然存在。

在金價的結構性利多因素中，央行買盤尤其重要。蘭德指出，各國央行儲備資產多元化的趨勢仍將持續，有助持續支撐金價。

在全球央行總儲備中，黃金比重從2021年的13%上升至2025年的23%，同期間美元部位比重則從61%下滑到44%。

貝萊德全球主題與產業投資基金經理人霍爾（Thomas Holl）指出，全球政府債務持續攀升，正逐步侵蝕市場對主權信用體系的信心。

美國、日本、英國、法國及加拿大等多數主要成熟經濟體的政府債務節節上揚，已經超過國內生產毛額（GDP）的100%。到了2025年底，美國的年度財政赤字達1.8兆美元，單是利息支出就占政府支出的13%。

霍爾強調，黃金是不受任何國家信用影響的實體資產，不會遭到降評，也沒有債務危機，更加突顯配置的價值。成熟市場中長期相關債務風險預期將持續上升，推動資金流入黃金等實體資產以抵禦債務風險。

蘭德指出，除了央行的強勁買盤之外，民間部門投資及珠寶用途也是需求的重要來源。

在高通貨膨脹甚至惡性通膨時，黃金通常發揮貨幣屬性，成為主權貨幣的替代品。黃金與其他金融資產相關也較低，在傳統投資組合中增配黃金可幫助分散風險。

在供給方面，黃金開採技術愈來愈進步，且成本也降低。蘭德表示，如今可用遙控炸藥引爆、遠端採礦、光學採選、先進輸送機、自動駕駛卡車等技術來提高黃金開採量。

金價維持高檔，有利金礦公司獲利。

晉達環球黃金基金經理人夏喬治（George Cheveley）表示，金礦公司控制成本得當，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每英兩1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是成長197%。

美國 基金 中東

延伸閱讀

土耳其大賣黃金 拖累行情 持有部位降至逾兩年最低

國際金價大漲重回4,800美元 大陸金飾克價漲破6,800元

（經濟會員內容不上線） 中東戰火重塑全球金融生態

外銀：油價波動屬短期現象　第2季全球經濟可望軟著陸

相關新聞

金價難測 專家喊適度持有

美伊戰事持續，國際黃金價格反而下跌，出乎市場意料，也讓投資人懷疑金價是否還有上揚空間。法人指出，從資產配置的角度來看，黃金受惠於結構性利多支撐，且與其他資產的相關低，可適當配置一定的比重，做為投資組合的避險部位之一。

錢進礦業基金 布局更廣泛

如果想要在投資組合中增加黃金資產部位，有哪些管道？法人指出，目前主要投資管道包括實體黃金、黃金存摺、黃金ETF、黃金基金等。另外，投資人也可以透過礦業基金或天然資源基金，以布局更多元的天然資源。

基金特蒐／AI 收益成長基金 迎豐收

人工智慧（AI）無疑是引領全球經濟變革的核心驅動力，針對AI產業的現況與未來走向，法人認為產業尚未過熱，強勁需求與供應瓶頸並存，隨應用擴展與生產力效益浮現，AI投資回報逐步顯現，產業發展仍具中長期潛力。

PGIM保德信全球醫療生化基金 榮獲2026 LSEG理柏台灣基金獎

素有基金界奧斯卡獎的「LSEG理柏台灣基金獎」於9日公布獲獎名單，玉山投信旗下PGIM保德信全球醫療生化基金榮獲LSEG理柏台灣基金獎醫療保健股票三年期獎殊榮，反映出投資團隊長期深耕產業研究、穩健投資流程與前瞻布局策略，獲得市場與投資人高度肯定，更凸顯其在全球醫療生化領域的投資實力與長期競爭優勢，投資實力備受肯定。

台股主動型 總規模大增

國泰投信旗下首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息」（00400A）昨（9）日掛牌上市，主動式台股ETF數量增長至13檔，成為台股ETF規模增長的主要功臣之一。統計至昨日，主動式台股ETF總規模攀升至2,568億元，今年來已增加1,303.6億元，增幅達96%。

第2季基金投資趨勢／AI、國防、台股基金 配置七成資金

元大投信指出，中東戰事紛擾，但人工智慧（AI）、軍工、黃金等長多題材不變。在2026年第2季，AI新經濟及航太防衛科技基金可占40%，台股基金可占30%，日股優質龍頭及全球優質龍頭平衡基金可占20%，黃金ETF占10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。