金價難測 專家喊適度持有

美伊戰事持續，國際黃金價格反而下跌，出乎市場意料，也讓投資人懷疑金價是否還有上揚空間。法人指出，從資產配置的角度來看，黃金受惠於結構性利多支撐，且與其他資產的相關低，可適當配置一定的比重，做為投資組合的避險部位之一。

去年以來，多檔黃金基金經理人陸續來台，雖然並沒有預期金價將大漲，但都認為，只要金價能維持在每英兩4,000多美元的價位，對金礦公司就是大利多。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）3月底來台時分析，中東局勢緊張，但金價從歷史高檔區急速下殺，主要是反映中東投資人對於黃金的需求迅速下滑，但這只是短期現象，金價將持續受惠於長期利多因素。

威廉博萊（William Blair）新興市場債券團隊資深企業信貸分析師施蒙妮（Alexandra Symeonidi）則認為，中東戰事造成股市下跌，黃金及白銀ETF也出現拋售潮，部分原因是投資人需要提高流動性，以應付其他資金需要。不過，黃金作為避險資產的吸引力依然存在。

在金價的結構性利多因素中，央行買盤尤其重要。蘭德指出，各國央行儲備資產多元化的趨勢仍將持續，有助持續支撐金價。

在全球央行總儲備中，黃金比重從2021年的13%上升至2025年的23%，同期間美元部位比重則從61%下滑到44%。

貝萊德全球主題與產業投資基金經理人霍爾（Thomas Holl）指出，全球政府債務持續攀升，正逐步侵蝕市場對主權信用體系的信心。

美國、日本、英國、法國及加拿大等多數主要成熟經濟體的政府債務節節上揚，已經超過國內生產毛額（GDP）的100%。到了2025年底，美國的年度財政赤字達1.8兆美元，單是利息支出就占政府支出的13%。

霍爾強調，黃金是不受任何國家信用影響的實體資產，不會遭到降評，也沒有債務危機，更加突顯配置的價值。成熟市場中長期相關債務風險預期將持續上升，推動資金流入黃金等實體資產以抵禦債務風險。

蘭德指出，除了央行的強勁買盤之外，民間部門投資及珠寶用途也是需求的重要來源。

在高通貨膨脹甚至惡性通膨時，黃金通常發揮貨幣屬性，成為主權貨幣的替代品。黃金與其他金融資產相關也較低，在傳統投資組合中增配黃金可幫助分散風險。

在供給方面，黃金開採技術愈來愈進步，且成本也降低。蘭德表示，如今可用遙控炸藥引爆、遠端採礦、光學採選、先進輸送機、自動駕駛卡車等技術來提高黃金開採量。

金價維持高檔，有利金礦公司獲利。

晉達環球黃金基金經理人夏喬治（George Cheveley）表示，金礦公司控制成本得當，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每英兩1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是成長197%。