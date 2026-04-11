錢進礦業基金 布局更廣泛

如果想要在投資組合中增加黃金資產部位，有哪些管道？法人指出，目前主要投資管道包括實體黃金、黃金存摺、黃金ETF、黃金基金等。另外，投資人也可以透過礦業基金或天然資源基金，以布局更多元的天然資源。

以實體黃金來說，在銀樓等地就可以買得到。

不過，據了解，在出售實體黃金時，如果全年出售金額累計不超過7.7萬元，可免納所得稅。一旦超過免稅門檻，如果無法舉證成本，超過7.7萬元部分會依出售價格的6%認定所得，併入個人所得稅申報。黃金存摺主要也是持有黃金現貨，出售時如有獲利，同樣屬於財產交易所得，併入所得稅申報。

金價去年以來強漲，不少投資人透過ETF來參與多頭行情。黃金ETF買賣容易，流動性高，變現快速，頗受投資人青睞。不過，每檔ETF投資標的不見得相同。在境外的黃金ETF尤其多元，有的直接持有實體黃金，有的是布局黃金期貨，有的是金礦公司，也有的混合持有。

至於境內的黃金ETF，並不直接持有實體黃金，而是布局黃金期貨等衍生商品，走勢接近黃金現貨，但不一定完全相同。特別是兩倍槓桿黃金ETF波動更大，漲跌幅不見得是現貨或原型ETF的兩倍。買賣境內黃金ETF不必課稅。

黃金基金也是值得注意的標的。這類基金投資黃金公司，通常不持有現貨黃金或ETF。

黃金公司近年來獲利大增，不少公司提高配發現金股利。有些黃金基金也增設配息級別，適合有現金流需求的投資人。