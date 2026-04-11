基金特蒐／AI 收益成長基金 迎豐收

人工智慧（AI）無疑是引領全球經濟變革的核心驅動力，針對AI產業的現況與未來走向，法人認為產業尚未過熱，強勁需求與供應瓶頸並存，隨應用擴展與生產力效益浮現，AI投資回報逐步顯現，產業發展仍具中長期潛力。

儘管市場對AI泡沫的擔憂甚囂塵上，安聯AI收益成長團隊經理人Stephen Jue認為，目前AI產業尚未步入泡沫階段。他指出，AI運算的需求持續保持強勁，這股動能不僅源於大型模型的訓練，更日益受到成本效益更高、且具備產業特定性的推理模型（如Claude、OpenAI Codex等）廣泛部署的推動，AI的應用範疇顯著擴大。

Stephen Jue指出，AI生態系統面臨著諸多實質挑戰，包括：電力供應、記憶體晶片及其他關鍵零組件的瓶頸，在未來數年內將有效抑制市場過度膨脹，從而延緩泡沫的形成。

安聯AI收益成長團隊經理人Stephen Jue。安聯投信／提供

他強調，判斷產業是否過熱的關鍵指標在於「需求與供應的平衡」。目前各家超大規模雲端業者（Hyperscalers）普遍反映AI運算能力仍處於供不應求的狀態。儘管預計到2029至2030年，隨著新產能的逐步釋放，市場供需關係可能發生變化，但AI技術的持續創新與進步，將繼續為市場提供支撐。

此外，在評估AI產業的健康狀況上，不能只聚焦於資本支出與營收成長之間的差距。Stephen Jue指出，衡量AI投資的ROI應從兩個核心維度進行考量：一是能否帶來更快的營收成長，二是能否節約成本與生產力提升。

事實上，超大規模雲端業者在AI基礎設施上投入巨額資本，同時透過AI技術的導入，有效削減營運成本並推動組織效率提升，甚至在某些情況下實施滾動式裁員以優化人力結構。

以Meta為例，營收成長因AI演算法的優化而加速，同時開發人員與客戶服務部門的生產力也顯著提升。這代表企業的利潤能夠在資本支出增加的同時實現增長，主因AI投資的回報期可能非常迅速，往往在數年內即可見到生產力節約與營收改善的成效。

地緣政治事件雖然可能引發市場的短期震盪，但Stephen Jue的投資哲學仍看重基本面分析。他以近期伊朗戰爭導致油價飆升及通膨擔憂為例，指出市場的回調與過去的短期衝擊模式一致。儘管短期通膨壓力可能影響降息預期，但貨幣政策的趨勢仍傾向寬鬆。在不確定時期，投資組合管理策略會更趨於平衡，例如適度增加現金持有量，或減持高貝塔（high beta）資產以有效管理風險。他認為，儘管地緣政治會帶來波動，但企業基本面表現，特別是AI帶來的盈利增長，最終將引導市場回歸理性。

事實上，Stephen Jue認為，市場目前嚴重低估了AI所能帶來的長期「生產力繁榮」的潛力。他將當前AI的發展類比為1980年代和1990年代個人電腦（PC）等技術普及所引發的生產力革命。隨著AI模型的持續精進，企業將更廣泛地採納這些技術，從而實現顯著的成本節約、效率提升及業務流程再造。

儘管超大規模業者已率先從AI中獲益，但大多數傳統企業仍處於測試與試點的早期階段。Stephen Jue預期，在未來數年內，逐步走向全面部署，AI生產力對企業利潤與營收的影響將日益顯著。AI的真正機會遠不止於傳統的IT預算範疇，它更指向對全球約60兆美元勞動力市場的優化。

全球經濟規模約為110-120兆美元，其中勞動力成本占據60-70兆美元。如果AI技術能為勞動力市場帶來10%至15%的生產力提升，這將釋放出6至9兆美元的巨大價值，持續為AI資本支出周期提供強勁的投資動能。

此外，台灣在全球科技生態系統中扮演關鍵角色，特別是在晶片製造和供應鏈方面。Stephen Jue指出，當前AI基礎設施的建設速度受限於多重瓶頸，包括電力、晶片、記憶體材料的供應，以及相關認證申請等，這些因素反而阻止市場的過度建設，確保投資的長期可持續性，因此預計AI投資周期將持續五到十年。

操作心法

●對2026年股市保持樂觀看法，經濟和獲利成長環境的改善，將帶動更多產業的獲利復甦，支持股市表現和漲勢擴散。

●若地緣衝突升級可能加大市場波動，根據過去經驗，預期將有劇烈但短期的調整。

●儘管科技領域有望保持良好表現，但許多產業獲利成長加速，這可能吸引更多資金的目光和流入。（崔馨方）

投資小叮嚀

●AI基礎設施建設正為下一波創新浪潮，自主代理式AI有望自試點計畫轉向投入生產，而AI增強型產品或服務將推動生產力、減少成本，並驅動收入增長達到新的水準。

●在金融、醫療保健和工業等領域率先導入AI技術的企業，已經開始看到財務表現提升的效益。（崔馨方