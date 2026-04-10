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看好日圓由貶走升 路博邁提三大理由

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
路博邁日本股票研究總監窪田慶太（左）與路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如（右）合影。圖／路博邁提供
路博邁日本股票研究總監窪田慶太（左）與路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如（右）合影。圖／路博邁提供

日圓兌美元匯率近來在160價位附近徘徊，對於日圓走勢，路博邁團隊認為日圓可望由貶轉升，已有日本出口商看到150左右價位。日股方面，考量日股正站在結構性轉折點上，四大長期被市場忽略的優勢逐一浮現，為投資人提供布局契機。

路博邁團隊認為日圓可望轉升有三大理由，首先，預期日本央行會啟動升息，可望縮減美日之間的利差；其次，日本是能源進口國，但高市政府重新使用核電廠，可望降低依賴能源進口，將可減少日圓賣壓；最後，以往日本金融機構大量投資外國債券，但如今日圓10年期公債利率已升至2%、3%的水準，預期原本出走的資金重回日本市場，在減少賣日圓買美元的情況下，將可帶動日圓走強。

日股方面，路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，日本歷經「失落的三十年」，日本股市正站在結構性轉折點上。日本企業當前同時具備總體經濟與基本面雙重成長動能，四大長期被市場忽略的優勢正逐一浮現，為投資人提供不可忽視的布局契機。其中第一支箭是盈餘成長，第二支箭為消費復甦，第三支箭為治理改革，第四支箭則是日本企業抵禦全球動盪的獨特韌性。

路博邁台日雙星股票基金（本基金配息來源可能為本金）經理人王昱如則說，日股雖具備結構性優勢，但若同時將台股納入投資版圖，整體組合的韌性與爆發力將顯著提升。台股以人工智慧（AI）科技為核心，記憶體、ABF載板、晶圓代工等次產業動能強勁；日股則以政策受惠、通膨紅利與企業改革為主軸，兩市場擁有不同布局主題、且產業高度互補。

王昱如表示，台日同步布局兼顧攻守，在波動中更具緩衝、在多頭時更具爆發力。近期地緣政治風險雖擾亂股市情緒，但歷史經驗顯示，此類衝擊影響通常短暫，風險事件消退後，市場普遍迎來強勁反彈，反而正是卡位台日雙市場下一階段成長的關鍵時機。

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