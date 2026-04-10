安聯投信橫掃2026年LSEG理柏台灣基金獎八項大獎

2026年LSEG理柏台灣基金獎正式揭曉，安聯投信一舉榮獲八項大獎肯定，涵蓋境內基金五項與境外基金三項殊榮，再次展現其深厚的投資研究實力與主動核心價值投資的長期成果。其中，安聯台灣科技基金同時拿下3年期、5年期及10年期三項大獎，締造「全壘打」佳績，突顯安聯投信台股投研團隊在產業趨勢掌握與選股能力上的整合實力。

在其他境內基金獎項方面，安聯四季豐收債券組合基金榮獲環球債券（當地貨幣）10年期大獎；安聯中華新思路基金則獲頒大中華股票10年期肯定，顯示安聯投信在跨市場與多資產配置上的深耕實力。

境外基金同樣表現不俗，安聯智慧城市收益基金榮獲美元平衡混合型－環球3年期大獎；安聯多元信用債券基金獲頒環球債券美元5年期獎項；安聯全球多元投資風格股票基金則拿下環球股票5年期殊榮。

此外，在第29屆傑出基金金鑽獎評選中，安聯投信亦勇奪五項大獎。其中，安聯台灣科技基金與安聯台灣大壩基金分別摘下國內股票基金－科技類及一般類股獎項，再次驗證安聯投信台股團隊穩健且具前瞻性的投資實力。

在市場波動與操盤難度升高的環境下，安聯投信透過尋找創新收益來源、並靈活調整資產配置的策略，持續於競爭激烈的基金市場中脫穎而出。包括安聯新興債券收益組合基金榮獲組合型債券基金獎；而安聯全球高成長科技基金與安聯多元信用債券基金則分別拿下海外股票型與海外債券型基金大獎。

展望未來，安聯投信表示，資產管理並非短期競速，而是在不同市場循環中持續精進核心能力，並與投資人建立長期信任關係。儘管近期受到國際局勢影響，金融市場波動加劇，但台灣市場基本面仍具韌性，長線成長趨勢可期，建議投資人保持紀律、堅定投資步伐，方能在時間累積下養大資產，把握財富成長契機。