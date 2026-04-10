快訊

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

聽新聞
0:00 / 0:00

安聯投信橫掃2026年LSEG理柏台灣基金獎八項大獎

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2026年LSEG理柏台灣基金獎正式揭曉，安聯投信一舉榮獲八項大獎肯定，涵蓋境內基金五項與境外基金三項殊榮，再次展現其深厚的投資研究實力與主動核心價值投資的長期成果。其中，安聯台灣科技基金同時拿下3年期、5年期及10年期三項大獎，締造「全壘打」佳績，突顯安聯投信台股投研團隊在產業趨勢掌握與選股能力上的整合實力。

在其他境內基金獎項方面，安聯四季豐收債券組合基金榮獲環球債券（當地貨幣）10年期大獎；安聯中華新思路基金則獲頒大中華股票10年期肯定，顯示安聯投信在跨市場與多資產配置上的深耕實力。

境外基金同樣表現不俗，安聯智慧城市收益基金榮獲美元平衡混合型－環球3年期大獎；安聯多元信用債券基金獲頒環球債券美元5年期獎項；安聯全球多元投資風格股票基金則拿下環球股票5年期殊榮。

此外，在第29屆傑出基金金鑽獎評選中，安聯投信亦勇奪五項大獎。其中，安聯台灣科技基金與安聯台灣大壩基金分別摘下國內股票基金－科技類及一般類股獎項，再次驗證安聯投信台股團隊穩健且具前瞻性的投資實力。

在市場波動與操盤難度升高的環境下，安聯投信透過尋找創新收益來源、並靈活調整資產配置的策略，持續於競爭激烈的基金市場中脫穎而出。包括安聯新興債券收益組合基金榮獲組合型債券基金獎；而安聯全球高成長科技基金與安聯多元信用債券基金則分別拿下海外股票型與海外債券型基金大獎。

展望未來，安聯投信表示，資產管理並非短期競速，而是在不同市場循環中持續精進核心能力，並與投資人建立長期信任關係。儘管近期受到國際局勢影響，金融市場波動加劇，但台灣市場基本面仍具韌性，長線成長趨勢可期，建議投資人保持紀律、堅定投資步伐，方能在時間累積下養大資產，把握財富成長契機。

債券

延伸閱讀

PGIM保德信全球醫療生化基金 榮獲2026 LSEG理柏台灣基金獎

全球收益成長型 穩穩賺

凱基投信00980T 勇奪AAM創新ETF獎

投信投顧去年財報比一比 元大淨利王、安聯EPS王

相關新聞

PGIM保德信全球醫療生化基金 榮獲2026 LSEG理柏台灣基金獎

素有基金界奧斯卡獎的「LSEG理柏台灣基金獎」於9日公布獲獎名單，玉山投信旗下PGIM保德信全球醫療生化基金榮獲LSEG理柏台灣基金獎醫療保健股票三年期獎殊榮，反映出投資團隊長期深耕產業研究、穩健投資流程與前瞻布局策略，獲得市場與投資人高度肯定，更凸顯其在全球醫療生化領域的投資實力與長期競爭優勢，投資實力備受肯定。

台股主動型 總規模大增

國泰投信旗下首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息」（00400A）昨（9）日掛牌上市，主動式台股ETF數量增長至13檔，成為台股ETF規模增長的主要功臣之一。統計至昨日，主動式台股ETF總規模攀升至2,568億元，今年來已增加1,303.6億元，增幅達96%。

第2季基金投資趨勢／AI、國防、台股基金 配置七成資金

元大投信指出，中東戰事紛擾，但人工智慧（AI）、軍工、黃金等長多題材不變。在2026年第2季，AI新經濟及航太防衛科技基金可占40%，台股基金可占30%，日股優質龍頭及全球優質龍頭平衡基金可占20%，黃金ETF占10%。

中小型股基金 出風頭

中小型股漲勢亮眼，使得櫃買指數最近表現勝過集中市場指數，昨（9）日再創新高，帶動相關基金表現亮眼。法人表示，台股行情要持續發熱，也需要中小型股續航，建議投資人可以布局上櫃、中小型台股基金，以降低波動並提高勝率。

美科技基金 後勁十足

全球金融市場今年以來持續震盪，但從最新產業獲利預估來看，美國股市整體獲利動能維持穩健。根據市場對標普500各產業EPS年增率的季度預估，2026至2027年期間，美國資訊科技產業的獲利成長表現最為亮眼，相關基金可留意布局時機。

新興強勢貨幣債 防禦力高

中東局勢前景不明，法人指出，美元走強與供應鏈衝擊加劇新興市場表現分化。新興股市方面，拉丁美洲國家為能源淨出口國，受影響程度明顯較低；至於新興債市，則可布局防禦力較高的新興市場強勢貨幣債。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。