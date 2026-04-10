PGIM保德信全球醫療生化基金 榮獲2026 LSEG理柏台灣基金獎

素有基金界奧斯卡獎的「LSEG理柏台灣基金獎」於9日公布獲獎名單，玉山投信旗下PGIM保德信全球醫療生化基金榮獲LSEG理柏台灣基金獎醫療保健股票三年期獎殊榮，反映出投資團隊長期深耕產業研究、穩健投資流程與前瞻布局策略，獲得市場與投資人高度肯定，更凸顯其在全球醫療生化領域的投資實力與長期競爭優勢，投資實力備受肯定。

PGIM保德信全球醫療生化基金自2002年6月成立逾23年，為境內規模最大的醫療保健股票型基金，長期專注於全球醫療、製藥、生技、醫療器材及生命科學工具等關鍵次產業，持股兼顧成長與防禦特性，深受長期投資人青睞。統計至2026年2月底，基金規模達111.16億元，為境內醫療基金分類中唯一突破百億規模之醫療股票基金，顯示投資人對其長期投資策略的高度信任。

在長期績效表現上，PGIM保德信全球醫療生化基金透過全球產業界深耕研究，結合醫療生化產業投資研究權威，發掘生化科技類股的高度成長潛力，長期表現穩健，展現其兼顧成長與防禦的投資特性，顯示其投資策略在不同市場環境下均具備一定韌性。

資料來源 : Lipper，2026/2/28。以台幣報酬計算，採理柏環球醫療境內外基金計算同類平均表現。過去之績效不代表未來績效之保證。

針對基金投資布局策略，PGIM保德信全球醫療生化基金採取多元次產業分散配置策略，核心持股涵蓋大型製藥龍頭、生技創新公司、醫療服務與醫療器材領導廠商四大次產業，同時納入生命科學工具相關企業，掌握生醫研發與臨床試驗成長契機。基金目前聚焦美國市場，比重近8成，透過精選約50檔具基本面優勢與長期競爭力的企業，涵蓋重磅藥品如糖尿病、癌症、免疫與醫療診斷設備等，並以該領域龍頭企業為主，使投資組合維持均衡表現。

值得一提的是，隨著AI技術加速導入新藥研發、醫療診斷與精準醫療應用，醫療產業的創新門檻與附加價值持續提升，PGIM保德信全球醫療生化基金也積極掌握相關趨勢，布局具AI研發能力與數據優勢的醫療與生技公司，期望在控制波動風險的同時，參與下一波醫療科技成長浪潮。

玉山投信指出，未來團隊將持續深化全球醫療生技產業研究，透過嚴謹的選股流程與動態調整機制，協助投資人在市場震盪中掌握長期趨勢投資機會。面對人口結構改變、醫療科技進步與創新藥物不斷問世，醫療生化產業具備長期成長潛力，更值得投資人納入長線核心配置的一環，PGIM保德信全球醫療生化基金將持續扮演投資人參與全球生醫成長的重要工具。