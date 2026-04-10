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台股主動型 總規模大增

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國泰投信旗下首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息」（00400A）昨（9）日掛牌上市，主動式台股ETF數量增長至13檔，成為台股ETF規模增長的主要功臣之一。統計至昨日，主動式台股ETF總規模攀升至2,568億元，今年來已增加1,303.6億元，增幅達96%。

台股近期走勢相對強勢，再加上主動式ETF有經理人操盤，表現普遍強過大盤，持續受到投資人加碼，規模持續成長可期。

展望台股後市，主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政指出，川普政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。

主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢則表示，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股的基本面卻是支撐大盤震盪向上的核心動能。

陳朝政進一步強調，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢；目前四大雲端服務業者（CSP）與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

梁恩溢指出，隨著4月法說會旺季拉開序幕，市場目光從中東飛彈轉向科技產業的訂單與展望，PCB、記憶體與電力族群更是市場焦點。這股由技術驅動的資金浪潮，正逐步消化地緣政治的短線衝擊，讓台股在波段調整中展現出強勁的韌性。

4月16日台積電法說會更是全球投資人的重中之重；市場預期台積電將針對先進封裝產能及AI晶片需求釋出正向訊號，法說行情有望為台股帶來新一波反彈攻勢。

台積電 台股 美伊戰爭

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第2季基金投資趨勢／AI、國防、台股基金 配置七成資金

元大投信指出，中東戰事紛擾，但人工智慧（AI）、軍工、黃金等長多題材不變。在2026年第2季，AI新經濟及航太防衛科技基金可占40%，台股基金可占30%，日股優質龍頭及全球優質龍頭平衡基金可占20%，黃金ETF占10%。

中小型股基金 出風頭

中小型股漲勢亮眼，使得櫃買指數最近表現勝過集中市場指數，昨（9）日再創新高，帶動相關基金表現亮眼。法人表示，台股行情要持續發熱，也需要中小型股續航，建議投資人可以布局上櫃、中小型台股基金，以降低波動並提高勝率。

美科技基金 後勁十足

全球金融市場今年以來持續震盪，但從最新產業獲利預估來看，美國股市整體獲利動能維持穩健。根據市場對標普500各產業EPS年增率的季度預估，2026至2027年期間，美國資訊科技產業的獲利成長表現最為亮眼，相關基金可留意布局時機。

新興強勢貨幣債 防禦力高

中東局勢前景不明，法人指出，美元走強與供應鏈衝擊加劇新興市場表現分化。新興股市方面，拉丁美洲國家為能源淨出口國，受影響程度明顯較低；至於新興債市，則可布局防禦力較高的新興市場強勢貨幣債。

40檔台股基金淨值創高 三檔表現亮眼近一年報酬率逾200%

中東局勢出現降溫訊號，美國總統川普宣布暫停對伊朗攻擊兩周，市場風險情緒快速回升。觀察台股基金績效，截至4月7日已有超過40檔台股基金淨值創新高，近一年報酬率更有三檔突破200%，包括野村台灣運籌基金、元大新主流基金與富邦新台商基金，表現亮眼。

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