台股主動型 總規模大增

國泰投信旗下首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息」（00400A）昨（9）日掛牌上市，主動式台股ETF數量增長至13檔，成為台股ETF規模增長的主要功臣之一。統計至昨日，主動式台股ETF總規模攀升至2,568億元，今年來已增加1,303.6億元，增幅達96%。

台股近期走勢相對強勢，再加上主動式ETF有經理人操盤，表現普遍強過大盤，持續受到投資人加碼，規模持續成長可期。

展望台股後市，主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政指出，川普政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。

主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢則表示，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股的基本面卻是支撐大盤震盪向上的核心動能。

陳朝政進一步強調，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢；目前四大雲端服務業者（CSP）與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

梁恩溢指出，隨著4月法說會旺季拉開序幕，市場目光從中東飛彈轉向科技產業的訂單與展望，PCB、記憶體與電力族群更是市場焦點。這股由技術驅動的資金浪潮，正逐步消化地緣政治的短線衝擊，讓台股在波段調整中展現出強勁的韌性。

4月16日台積電法說會更是全球投資人的重中之重；市場預期台積電將針對先進封裝產能及AI晶片需求釋出正向訊號，法說行情有望為台股帶來新一波反彈攻勢。