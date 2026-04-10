第2季基金投資趨勢／AI、國防、台股基金 配置七成資金

元大投信指出，中東戰事紛擾，但人工智慧（AI）、軍工、黃金等長多題材不變。在2026年第2季，AI新經濟及航太防衛科技基金可占40%，台股基金可占30%，日股優質龍頭及全球優質龍頭平衡基金可占20%，黃金ETF占10%。

元大投信指出，輝達執行長黃仁勳於GTC大會預期2027年AI晶片商機將達1兆美元，以實際需求駁斥AI泡沫疑慮。投資人可以透過主動元大AI新經濟（00990A）、元大納斯達克精選、元大航太防衛科技等，來掌握相關商機。

00990A是元大首檔主動式ETF，去年12月22日掛牌以來已大漲逾35%，淨值創歷史新高，不受中東局勢衝擊。上市募到199.85億元，逼近額度上限，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，最新規模來到248.2億元。這檔ETF目前以美股占52.4%最多，其次是台股的24.6%；前六大持股為光通訊大廠Lumentum、NAND快閃記憶體大廠晟碟（Sandisk）、美光、台達電、高塔半導體（Tower Semiconductor）、台積電。

00990A研究團隊表示，在AI從技術走向商業落地的過程中，成長動能已由單點突破轉為產業鏈全面擴散，除了目前的基礎建設外，未來還有技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能。

元大納斯達克精選最近募集，追蹤「那斯達克100增強成長指數」，40年來首次優化那斯達克100指數，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目，指數成分股從100檔精簡為30檔，前四大成分股（Meta、輝達、微軟、博通）合計權重超過50%，前十大成股占比高達70%以上，放大強勢股對績效的貢獻度。

元大航太防衛科技追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，為國內唯一一檔軍事國防ETF，2025年大漲逾五成，今年以來漲幅逾一成，投資市場仍以美股為主，其次是日本、南韓、台灣等；前五大成分股為台積電、韓華航太、三菱電機、輝達、三菱重工。

元大投信指出，台灣供應鏈在AI發展具關鍵地位，高度受惠於全球產業架構，企業獲利高成長支持評價面，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會，投資人可以透過元大台灣50或元大新主流基金來參與。

元大台灣50是台灣第一檔ETF，在2025年含息總報酬37.1%，規模在2025年突破1兆元，最新規模來到1.46兆元，遙遙領先其他ETF；前五大成分股為台積電（63.4%）、台達電（4.3%）、鴻海（3.2%）、聯發科（3.1%）、日月光投控（1.6%）。至於元大新主流基金，前五大持股為台積電（8.26%）、欣興（8.21%）、穎崴（6.2%）、聯亞（5.8%）、台光電（5.7%）。

除了美股及台股之外，其他市場的龍頭企業也具備投資價值，投資人可以布局元大日本龍頭企業基金、全球優質龍頭平衡基金。元大投信指出，日本在高市早苗以壓倒獲得國會大選後，政治不確定已消除，有利推動AI 及半導體、國防等17領域的成長計畫，加上「美日同盟關係」深化，也長期有利於相關產業。

金價在2025年漲幅驚人，元大投信看好2026年可望持續強勢，建議透過期元大S&P黃金ETF布局。黃金ETF與股票一樣免徵證所稅，也不會有利息所得需要課稅。相形之下，黃金存摺買賣要申報綜所稅，實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得。（系列完）