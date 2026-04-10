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新興強勢貨幣債 防禦力高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東局勢前景不明，法人指出，美元走強與供應鏈衝擊加劇新興市場表現分化。新興股市方面，拉丁美洲國家為能源淨出口國，受影響程度明顯較低；至於新興債市，則可布局防禦力較高的新興市場強勢貨幣債。

貝萊德智庫指出，今年來，新興市場股票整體仍優於成熟市場。中東衝突引發全球供應鏈衝擊，推升美元走勢，並對新興市場整體表現造成壓力，但影響並非全面一致。不同國家在能源依賴程度與重大趨勢受惠程度上差異顯著，部分新興市場受惠程度高於其他市場。

貝萊德分析，荷莫茲海峽承載全球約五分之一的原油與液化天然氣運輸，實質關閉對各國影響不一。東亞與印度等高度依賴該航道進口能源，衝擊較大；相較之下，拉美國家為能源淨出口國，受影響程度明顯較低，也使新興市場資產整體表現穩健。

不過單以能源結構來分析，並不足以解釋新興市場的差異。例如，南韓約65%原油依賴該航道，大陸也有約三分之一天然氣經由此地運輸，但兩地市場仍受重大趨勢支撐。南韓在AI所需記憶體晶片領域具領先優勢，中國則在再生能源領域占主導地位；拉美則受惠AI帶動對銅、鋰等關鍵礦產需求，同時受惠AI需求與低碳轉型趨勢。

中東 新興市場 荷莫茲海峽

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