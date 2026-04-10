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美科技基金 後勁十足

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美科技基金 後勁十足。（路透）
美科技基金 後勁十足。（路透）

全球金融市場今年以來持續震盪，但從最新產業獲利預估來看，美國股市整體獲利動能維持穩健。根據市場對標普500各產業EPS年增率的季度預估，2026至2027年期間，美國資訊科技產業的獲利成長表現最為亮眼，相關基金可留意布局時機。

統計資料顯示，資訊科技產業在2026年多數季度EPS年增率維持30%以上水準，2026年第2季更達40.3%，即使進入2027年，成長動能仍維持在25%左右，顯示AI、雲端運算與高效能運算需求，持續為科技產業基本面提供支撐。

除資訊科技外，原物料與工業類股在2026年也展現相對穩健的獲利表現。原物料產業於2026年第3、第4季EPS年增率接近30%，反映需求回溫與價格因素的正面影響；工業類股在2026年多個季度EPS成長率維持雙位數，顯示企業資本支出與產業活動仍具支撐力。相較之下，金融、不動產與必需消費類股的獲利成長幅度相對溫和，反映利率環境、成本結構與需求面的差異；能源與醫療保健產業則呈現較明顯的循環波動，部分季度出現成長趨緩或年減情形。整體而言，標普500指數在2026年各季度EPS年增率約落在10%至15%區間，顯示美國企業整體獲利仍維持成長軌道。

瀚亞投信表示，在產業表現分歧的環境下，市場資金持續聚焦於具備長期成長動能與競爭優勢的產業與企業。未來將持續關注總體經濟變化與產業基本面發展，審慎因應市場波動。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，在人工智慧浪潮推動下，美國科技股自2026年來，年度報酬率皆明顯優於全球股市，顯示AI已成為支撐科技股成長的核心動能。隨著AI技術愈加成熟，預期AI對經濟貢獻有望擴大，也為美股成長提供強大支撐。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，綜觀整體醫療產業評價面，醫療產業預估本益比18倍，低於整體標普500的21倍，在30年歷史本益比區間相對整體指數的評價位置來看，醫療產業目前本益比處於極低水位，投資價值浮現。

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