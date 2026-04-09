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美股早盤／聚焦美伊能否維持停火 3大指數激情後小跌、油價重返百美元

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櫃買指數創波段新高 中小店頭基金績效耀眼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中小型股急起直追，櫃買指數最近表現勝過集中市場指數，9日再創波段新高，帶動相關基金表現亮眼。法人表示，台股行情要持續發熱，也需要中小型股續航，建議投資人可以布局上櫃、中小型台股基金，以降低波動並提高勝率。

CMoney統計，在規模前十大中小型股、店頭市場基金中，近一周以群益店頭市場基金上漲9.3%漲幅居冠，其次是PGIM保德信中小型股基金、摩根中小基金也都有9%以上的良好績效。

如果拉長時間到今年以來，則以PGIM保德信中小型股基金大漲53.9%最強，其次是野村中小基金漲51.3%、統一中小基金漲50.5%。

群益店頭市場基金經理人許育誌表示，台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，震盪過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，個股表現較大盤亮眼。後續投資可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期／高殖利率傳統企業。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，考量AI帶來的結構性獲利增長與更高的股東權益報酬率，台股的合理預估本益比區間已從過去的15-16倍，上移至17-19倍，建議選股不選市，挑選題材及落後補漲股區間操作，與AI相關趨勢族群在合理評價下持股續抱。

群益投信台股研究團隊表示，整體來看，台灣經濟成長動能仍有支撐，但產業擴張步調明顯不均，出口動能仍高度集中於AI伺服器、先進製程半導體與高階電子零組件等。中小型投資機會多，不乏表現強勢的個股，但震盪也不小，表現差異相當大，投資人不妨布局基金，不但能提高選股勝率，且可望降低投資波動。

群益 中小型股

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