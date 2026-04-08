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台股主動式、高息型 人氣旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

臺灣集中保管結算所4月2日統計資料顯示，84檔台股ETF受益人數上周增加17.1萬人，總人數14,234,804人，已連續十周創新高，今年來則增加2,061,314人。台股ETF受益人在上周有27檔同創新高，整體來看，主動式與高息型各上榜三檔最多。

在台股ETF受益人數創新高的ETF中，周增加前十名分別為主動群益科技創新（00992A）、群益台灣精選高息、群益半導體收益、元大台灣50、元大高股息、凱基台灣TOP50、主動統一台股增長、富邦科技、元大台灣50正2及主動兆豐台灣豐收。

群益半導體收益ETF暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，中東地緣政治風險讓大盤大漲大跌的情況頻繁，台股ETF波動度相對個股與大盤低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。

台股高息ETF成分股多為發放高股息的企業，由於營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。此外，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長，科技股可望持續從中受惠。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良表示，這檔ETF選股池擴及上市前150大與上櫃前50大，採60%中大型權值股（beta增值）+40%中小型成長股（alpha創造）的雙軌布局，在中小型潛力股就提前卡位，賺取最豐潤的超額報酬。持股布局AI伺服器與半導體設備等科技主軸外，更領先市場納入具備軍工與航太維修大廠。

00992A 高股息 群益

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