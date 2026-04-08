第2季投資展望 群益：「SAFE」策略 穩中求勝

中東局勢充滿不確定因素，群益投信昨（8）日發布第2季投資展望指出，投資人面對一場「關鍵延長賽」，建議可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

群益投信表示，地緣政治衝突，推升通貨膨脹預期，雖然一度令市場投資情緒承壓，但整體金融市場表現仍持穩。展望第2季，中東局勢走向及降息預期變化都可能擾動金融市場，但全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢。面臨機會與挑戰並存的環境，投資人宜採取穩中求勝的策略。

群益投信指出，SAFE策略中的S代表靈活配置策略（Strategy），透過多重資產基金來建構核心防禦力；A是聚焦AI趨勢，可布局台股、美股的主動式ETF或是日股基金來參與長線行情。

SAFE策略中的F是固定收益（Fixed Income），以息收抵禦波動，投資人可適度配置存續期間短的優選非投等債ETF、短天期投等債ETF，或是優先順位非投等債基金；E是潛力新興國家（Emerging Market），特別是印度、中國大陸擁有政策紅利支持，在市場估值回落後更顯投資潛力。

主動群益美國增長（00997A）暨群益美國新創亮點基金經理人吳承恕指出，儘管地緣政治衝突、降息預期降溫疑慮猶存，但在AI強勁需求驅動下，聯準會（Fed）上修美國今年國內生產毛額（GDP）成長率，市場也預期第1季S&P 500企業獲利年增12%，且未來一季的獲利成長有望再加速，都將推動美股向上。

AI強勁需求也將嘉惠台灣供應鏈。群益中小型股基金經理人周立民分析，整體來看，AI依然是市場主旋律，第2季資金預期在AI子產業輪動，特別是受惠產業趨勢發展的先進封裝、載板、光通訊及測試介面等類股。