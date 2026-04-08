股市中長期布局 時機來臨

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

受到國際油價飆升、通膨預期升溫、和美債殖利率大幅上行等多重壓力，全球股市近期表現呈現劇烈震盪的走勢。柏瑞投信表示，由於地緣政治與宏觀經濟的不確定性仍存，使得市場情緒轉趨保守。

根據歷史經驗顯示，當市場情緒偏向恐慌時，往往為中長期投資提供較佳的進場時機，現階段可中長期布局全球股市。

柏瑞投信指出，3月以來全球主要股市普遍下跌，但觀察此波回檔，主要是受到風險情緒升溫所致，而非基本面出現惡化。

此外，從產業表現來看，具備優異獲利能力與基本面支撐的產業，如工業、非必需消費與通訊服務等，在市場波動環境下仍展現相對韌性，顯示透過精選優質企業，仍有機會在震盪市場中掌握股市回升的長期成長契機。

據外資券商摩根士丹利（Morgan Stanley）證券的3月統計顯示，以2023年10月3日AI行情出現初期震盪，但企業每股稅後盈餘（EPS）仍持續成長期間為例，美國S&P 500指數在六個月後跟一年後都呈現雙位數的漲幅。

因此，在經歷市場修正或不確定事件後，只要企業獲利維持正向，股市多有機會在後續數個月到一年後回升。觀察當前本益比已適度修正，若搭配EPS持續成長，將有利支撐股市表現，使未來行情仍具有上行空間。

柏瑞投信表示，受惠於資料中心與AI電力設備需求增加、製造業景氣循環觸底回升、以及再軍備化等因素，未來兩年工業類股的EPS年增率預期將勝過整體股市。此外，醫療保健產業面臨重大監管轉折期，雖然法規規範更加嚴格，但多項新法案和政策將同時帶來產業結構性轉變的利多。

此外，今年AI由虛擬應用走向實體落地的趨勢將更為明確。在大環境變動下，AI不再只是效率提升工具，而逐漸成為企業營運與社會運作的關鍵基礎設施，可望支撐企業中長期的增長動能。

美國 美債殖利率

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