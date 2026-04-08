40檔台股基金淨值創高 三檔表現亮眼近一年報酬率逾200%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
40檔台股基金淨值創高。聯合報系資料照
40檔台股基金淨值創高。聯合報系資料照

中東局勢出現降溫訊號，美國總統川普宣布暫停對伊朗攻擊兩周，市場風險情緒快速回升。觀察台股基金績效，截至4月7日已有超過40檔台股基金淨值創新高，近一年報酬率更有三檔突破200%，包括野村台灣運籌基金、元大新主流基金與富邦新台商基金，表現亮眼。

進一步檢視前十強名單，富邦投信包辦二席，與元大、國泰並列主要贏家，凸顯其投研團隊在產業掌握與個股選擇上的競爭優勢。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，台股已重返所有均線之上，搭配油價回落與地緣政治風險短暫降溫，有助支撐指數延續反彈。不過在不確定性仍存下，短線行情仍可能震盪，後續走勢仍將回歸企業基本面。

從產業面來看，資金近期聚焦3月營收表現亮眼族群，電子與金融權值股領軍上攻，而AI供應鏈持續為市場關注焦點。隨Touch Taiwan 2026登場，聚焦先進封裝、矽光子與顯示技術，在高速運算需求帶動下，「光進銅退」趨勢逐步成形，相關供應鏈具中長期成長潛力。

此外，NVIDIA於GTC大會揭示新一代AI平台與電源、散熱架構升級，顯示AI基礎建設需求仍處擴張階段，亦為台灣半導體產業帶來持續動能。整體而言，在資金回流與產業趨勢支撐下，台股基本面仍具韌性。建議面對震盪市況，可透過具主動選股能力的台股基金布局，掌握結構性成長機會。

野村台灣運籌基金經理人戎宜蘋指出，在地緣風險暫時降溫與AI產業利多持續發酵的雙重帶動下，資金明顯回流風險性資產，盤勢轉趨活絡，但結構上仍呈現「選股不選市」格局，顯示投資焦點已回歸產業趨勢與個股基本面。

戎宜蘋分析，AI相關供應鏈依舊是資金布局的核心主軸。隨著最新一波AI應用朝向高效能運算、AI伺服器升級與邊緣運算擴散，市場重新聚焦先進製程、伺服器組裝、關鍵電子零組件與高速傳輸等族群，呈現資金輪動但熱度不退的型態。

近期全球雲端服務供應商持續上修資本支出，帶動AI從資料中心延伸至企業端與各類終端應用，使台灣科技產業中下游廠商的營運能見度同步提升，也使具備技術門檻、接單能力與擴產彈性的企業，成為資金鎖定的核心標的。

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