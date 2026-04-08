越股躍新興市場 迎錢潮

全球資本市場迎來關鍵結構性轉變。 富時羅素（FTSE Russell）正式確認，越南股市將由「邊境市場」升級為「新興市場」，並預計於2026年9月生效。此舉不僅象徵越南資本市場發展邁入新階段，也被視為吸引國際資金的重要轉折點。

根據券商估算，未來越南納入新興市場指數後，將有機會帶來高達逾60億元美元的資金流入。隨著被動型資金配置需求提升，將有助改善過去外資長期偏向淨流出的情況，進一步提升市場流動性。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，此次升級為二級新興市場，是越南資本市場的重要里程碑，不僅代表制度與國際接軌獲得肯定，也有助提升全球投資人參與度。近年越南在外資投資限制鬆綁、交易與結算制度優化，以及資訊揭露透明度提升等方面持續改善，均為吸引國際資金的關鍵基礎。

從基本面來看，越南具備人口紅利、製造業轉移及出口成長三大結構性優勢。在全球供應鏈重組趨勢下，持續承接國際產業移轉紅利，經濟成長動能具備中長期支撐。陳仲愷指出，目前越股評價仍處合理區間，企業獲利維持穩健成長，隨資金回流與流動性改善，後市表現具備上行空間。

盤面觀察方面，近期越南股市在低融資水位與未見系統性賣壓情況下展開反彈，資金動能由權值股逐步擴散至各產業族群，顯示市場風險偏好逐漸回升。隨著升級題材持續發酵，市場信心有望進一步強化，帶動資金提前布局。