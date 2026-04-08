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全球收益成長型 穩穩賺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

中東局勢有機會緩解，但談判仍有變數。展望第2季，在地緣政治與利率走勢仍是觀察重點，法人建議投資人可採取攻守兼備的多元配置策略應對波動，將約六成資金布局於美國及全球收益成長資產相關基金，以掌握收益與成長機會。

雖然中東局勢仍是撲朔迷離，但全球經濟仍具韌性，AI科技成長趨勢也相當明確，近期市場若有回檔修正，可視為逢低布局卡位良機。

觀察近期環球收益股票型基金績效表現，多檔基金一周報酬普遍落在3%至4%以上，包括：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭、元大全球股票入息證券投資信託、瑞萬通博基金-全球股票收益、高盛環球高股息、富達基金-永續發展全球存股優勢、東方匯理基金環球精選入息股票、野村全球高股息證券投資信託、瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託等，在市場震盪中仍具抗波動能力。

時間拉長至近六月，多檔產品繳出雙位數報酬，包括：瑞萬通博基金-全球股票收益、野村全球高股息證券投資信託等達10%以上，反映部分資金偏好穩健現金流與成長兼具標的。

野村投信全球整合投資方案部主管游景德表示，若中東運輸風險受控、供給秩序恢復，油價的「事件型上行」難以長期化，市場評價可望回到基本面與利率路徑；反之，若油價高檔盤旋推升通膨與利率預期，成長股估值壓力將上升，資金可能傾向高股息與防禦配置。

展望第2季，安聯投信建議，將六成資金配置在美國及全球收益成長資產；10%在人工智慧多重資產，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金、5％新興債，放眼收益機會；10%在台股基金。

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