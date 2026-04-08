亞股基金績效閃亮 Q1平均報酬8.6% 稱冠海外股票型商品

在AI題材持續發燒下，今年第1季多國股市數度改寫新高紀錄，不過中東軍事衝突點燃市場避險情緒、油價高漲再掀通膨疑慮，全球股市因而回檔修正。觀察投信發行的海外股票基金第1季各類型表現，以亞股與全球資源型表現最佳。

以類型來看，亞股基金第1季平均績效8.6%表現最佳，其次是受惠於原油價格走升的全球資源型基金，平均表現為8.2%，緊接著為同屬亞股範疇的日本股票基金與大中華股票基金，表現分為5.1%和4.1%，至於單一國家型、美國股票型平均表現則最為疲軟。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，受到中東戰事影響，日本股市自2月底高點回落，近日隨國際局勢變化而呈現區間整理。後市來看，雖然短期在中東消息紊亂下，市場投資情緒料受牽動，不過日本政府自新內閣上任以來，已陸續推出減稅方案，並公布17項戰略產業，有望帶動經濟與產業增長，加上日本企業公司治理持續優化，包括降低交叉持股比例、提高現金股利發放以及加大庫藏股回購力道，皆有利於改善評價面，故後市表現仍值留意。產業方面，可持續關注工業、原物料以及AI相關題材等族群表現。

瀚亞投信指出，市場預期美元今年將開始走弱，資金可望回流亞洲市場，帶動亞股表現轉強。在AI發展趨勢下，亞洲供應鏈扮演關鍵角色，帶動科技族群上漲動能強勁；日本股市則在政策利多支撐下，維持多頭格局。

展望後市，亞股整體表現仍值得期待，但各地區走勢將呈現分歧，資金配置仍以具備AI供應鏈優勢的市場為主。至於日股，在企業財務體質改善及評價面具吸引力等利多因素帶動下，後續仍具上漲潛力。

陸股方面，群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出，隨兩會後政策紅利釋放，有助為A股提供政策托底，此次兩會釋出極度務實的訊號，官方明確堅持慢牛趨勢，工作報告中也點名半導體、航太科技、生物醫藥、人形機器人等產業，可望有結構性成長機會，此外，隨A股進入年報及季度財報披露期，預期市場將回歸業績基本面。建議可持續留意科技及成長類股、政策受惠題材股表現。