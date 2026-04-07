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群益半導體收益 雙優勢

經濟日報／ 張瀞文

統計顯示，4月將有13檔台股高股息ETF除息。其中，群益半導體收益（00927）預估年化配息率超過16%，是這波高息ETF的配息王，且近半年來大漲近27%，績效同樣領先，展現出股價股息雙優勢。

根據00927最新公告，預估每股配發0.94元，連續兩季創新高，以公告日收盤價來推算，預估年化配息率16.07%，是4月除息的台股高息ETF配息王。00927過去一年來配息次次都填息，讓投資人息利雙收。4月將於20日除息，想參與本次領息的投資人最晚須在17日買進。

群益投信官網顯示，觀察00927成分股內容，最大成分股為台積電占15.1%，其次是聯發科占10.7%，是台灣主導晶圓代工與IC設計的雙巨頭。其他成分股也都是當今AI半導體熱門題材，包括先進封裝、記憶體、探針卡等，有利投資人搭上AI順風車，完整掌握半導體成長行情。

儘管中東地緣衝突情勢發展撲朔迷離，近期台股也隨國際股市波動而回檔，但法人指出，可以確定的是，全球AI科技發展仍如火如荼，科技巨頭不斷提高資本支出，嘉惠台灣半導體供應鏈。半導體被視為AI發展關鍵基礎，產值預估仍維持增長、營收前景看旺，這也讓台灣半導體股的股價與股息同步可期。

群益投信分析，00927的持股鎖定半導體中的高息龍頭股，以追成長、重市值、真高息三大訴求構成選股策略金三角，透過100%布局半導體產業來掌握成長機會，並在考量股利發放總額的前提下，篩選出市值大的半導體龍頭股，再依據最新股利公告精準鎖定當中的高息股，以此兼顧投資組合的成長性與股息力。

ETF達人指出，不同於傳統高股息ETF，00927是以半導體高息股為主的ETF，不僅已具有篩選高息股的能力，還能吃到AI紅利，並透過資本利得進一步強化配息能力，是既想追求半導體成長行情、又想兼顧收益的投資人可多加運用的工具。

台積電 半導體 聯發科

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