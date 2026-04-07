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外資落跑 台韓股失血

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東戰事不明，外資持續賣超新興亞股，上周大賣台股50.7億美元最多，其次是南韓的38億美元、印度31.1億美元；僅小幅買超馬來西亞0.2億美元。新興亞股上周跌多漲少，台灣、南韓及馬來西亞跌幅都超過1%，僅泰國及菲律賓收紅。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超7.7億美元，其次是對馬來西亞買超3.5億美元，賣超則以對南韓賣超368.9億美元最多，其次是賣超台灣194.4億美元；主要新興亞股以南韓漲30.3%最優，再來是台灣的17.8%、泰國的16.2%，但印尼跌19.4%最弱。

雖然盤勢震盪，但主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，AI需求未減、企業獲利增長，台股基本面持穩，加上內資提供有利支撐，後市維持偏多看法。面對類股快速輪動，投資人可採主動操作，透過彈性調整投資組合因應市況變化。後續可持續觀察美伊談判進度，並留意財報表現，以伺機增持優質個股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管股價短期波動，但長期終究會回歸基本面。以安聯台股團隊密切追蹤約250家企業來看，預估2026年整體獲利成長33%，且獲利預估有望持續上修。其中，仍以科技股成長性最高，今年預估成長38%。傳產類股去年因為關稅等因素而衰退，呈現低基期，今年理論上應會反彈。

南韓股市雖然最近回檔，但今年來漲幅仍高居亞股第一。摩根投信分析，南韓政策利多與關稅明朗化，推升經濟與企業獲利展望。而且，南韓多元產業創新發展，國際競爭力持續提升，都有利支撐股市。

摩根投信 台股 印尼

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