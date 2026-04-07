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投信投顧去年財報比一比 元大淨利王、安聯EPS王

經濟日報／ 記者王奐敏╱台北報導
2025年台灣投信投顧公司財報出爐，總資產管理規模成長14.5%至20.33兆元，總淨利成長10.1%至233.3億元。 聯合報系資料照
2025年台灣投信投顧公司財報出爐，總資產管理規模成長14.5%至20.33兆元，總淨利成長10.1%至233.3億元。 聯合報系資料照

2025年台灣投信投顧公司財報出爐，總資產管理規模成長14.5%至20.33兆元，總淨利成長10.1%至233.3億元。其中元大投信蟬聯淨利王，大賺41.8億元，安聯投信以98.55元蟬聯EPS王。此外，群益投信淨利成長8億元居冠，EPS增加則以野村投信的10.97元最多。

根據基優網匯整各家財報，2025年台灣投信投顧公司的財務報表分析，涵蓋50家投信暨投顧公司的AUM（含境內外、全權委託和私募等四大類資產管理規模）、營收、淨利、EPS等關鍵財務指標。

2025年整體總資產管理規模較2024年增14.5%，達20.33兆元。50家境內外基金業者全體在2025年創造855億元營收，年增8.7%，淨利合計233億元，年增逾一成。

觀察規模成長幅度，境外基金成長更為強勁。境外基金規模年增22.4%，成長幅度優於境內基金的20.3%，基優網分析這主要是因為境內基金基期已高，再者債券ETF面臨沈重賣壓，規模縮減，境外基金則由品浩、富達和貝萊德等境外基金總代理積極推動後收級別，推升境外基金買氣。

此外，儘管2025年台灣基金業者的規模再創高，但各家財務表現不一，在富邦投信合併日盛投信和台新投信合併新光投信後，基金公司已減少兩家，目前統計共有50家，2025年獲利公司數為41家，較2024年的44家，獲利公司減少三家。

但虧損公司從六家增至九家。三家是以境內基金為主力，其他六家是以境外基金為主力，基優網指出，比較特別的是管理資產規模第13大的富達投信，管理資產規模和獲利沒有成正比，也是規模前20大的基金公司唯一處於赤字經營的投信。

其他亮點方面，基金業的全年淨利王依舊由元大投信以41.8億元蟬連冠軍，其次安聯投信29.5億元、群益投信25.4億元。EPS王則由安聯投信蟬聯第一，EPS高達98.55元，其次野村投信56.77元、復華投信34.37元。

此外，淨利成長最多的是群益投信，淨利增加8.0億元，增加金額最多。EPS增加最多的為野村投信，EPS增加達10.97元，其次是貝萊德投信增加9.43元和統一投信增加8.73元。

境外基金 富邦投信 EPS

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