第2季基金投資趨勢／美國、全球收益成長資產 重押60%

安聯投信表示，中東情勢膠著，牽動油價、通貨膨脹及利率政策走向，建議投資人以多元布局來應對波動環境。在2026年第2季，建議60%資金配置在美國及全球收益成長基金；10%在AI多重資產基金，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金、5%新興債，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

近期各項數據暫緩對美國勞動力市場健康狀況的擔憂。安聯投信指出，全球主要經濟體情緒指標仍保持韌性，企業獲利成長在許多領域異常強勁。市場正處於基本面強勁與潛在風險因素之間的拉鋸，這種緊張動態很可能將塑造未來數個月的格局。投資策略宜多元靈活，以平衡收益與成長。

在收益成長資產方面，安聯收益成長基金全部持有美元資產，美國成長股、非投等債及可轉債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的一檔境外基金，到2月底持有金額達8,202億元。如選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率7.71~7.83%。這檔基金境內版為安聯收益成長多重資產基金，增加新台幣及人民幣計價類別，到2月底規模達633億元。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美股獲利仍將成為推動市場的核心動能，隨著獲利成長廣度擴大，有助市場漲勢分散。可轉債受惠市場輪動，表現有機會優於股票，股市震盪也有利於資金流入。美國非投等債目前殖利率仍高於6.5%，波動低於股票，今年可望貢獻穩定報酬。

至於安聯全球收益成長基金，除了布局股票（搭配選擇權）、可轉債、非投資等級債之外，也增加投資等級債部位，以優化投資組合平均信評。目前基金以北美資產占66.8%最多，其次是歐洲的15.7%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於6.95-7.18%。

面對AI產業升級加速，安聯AI收益成長多重資產基金可占10%。這檔基金到2月底的規模達184.5億元，股票部位以資訊科技占44.3%最多，其次是工業股的17.4%、金融股的9.6%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於7.64-8.2%。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，仍樂觀看待股市，主要是因為許多產業獲利成長加速，但仍被低估。在非科技產業，部分企業已展現領先使用AI技術的優勢。資金輪動加速，個股表現分化與漲勢擴散，有助於選股、分散布局並創造超額報酬機會。

在AI時代，台股基金自然不能缺席。安聯投信是主動式台股基金龍頭，到2月底，安聯台灣科技基金規模1,353億元、安聯台灣大壩基金565億元，安聯台灣智慧基金466億元，分別是台股基金第一、三、四名，這三檔基金2025年的漲幅介於54~69%，都遙遙領先大盤及同型基金平均。

另外，安聯從2025年7月以來推出兩檔台股主動式ETF，即主動安聯台灣高息（00984A）及主動安聯台灣，分別聚焦高股息、高成長主題，投資人可依自己需求布局。

在固定收益方面，安聯投信認為，投資人可以布局安聯投資級公司債基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯新興債券收益組合基金等標的，來獲取多元優質收益，因應不確定的環境。