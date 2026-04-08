「財報窗飾」不違法但不道德 基金經理人靠這些操作拉高交易量

另一種財報窗飾的做法，則是買進績效較佳但違反基金章程的證券。

舉例來說，一檔基金原本設定為投資於價值型股票，但基金經理人卻選擇買進具有成長型特徵、而且當季表現更好的股票，藉此提升績效。這種買進不符合基金章程範圍股票的現象，稱為「風格轉移」（style drift）。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

對投資人而言，風格轉移的做法很令人遺憾，因為他們最終所持有的資產與當初買進時期望的並不一致。

財報窗飾雖然不違法，但被視為不道德的行為。不論是否道德，投資組合經理人還是會這麼做，而這些操作確實會明顯拉高市場的交易量。

不是只有基金經理人才會進行財報窗飾，公司本身也會。

舉例來說，延遲到季末後才支付供應商費用以提高現金餘額；將某些支出資本化，以便列在資產負債表而非損益表；或是提前出貨並提供折扣以增加營收等，都會讓公司財報看起來更健康。

另一個在3 月拉抬市場的力量，來自分析師的財報預測修正。

分析師常會在3 月修正預測，以因應即將公布的第一季財報。請記得，一旦公司營收或每股盈餘（EPS）與分析師的預期不同，就會產生所謂的「意外」（surprise）。

即便分析師再怎麼努力，也必須不斷修正預期。這些修正與由此產生的意外，將共同在3 月為市場帶來上漲的助力。表7.2 顯示的是分析師修正財測的情況，而每一次正向修正都可能引發股價飆升。

表7.2

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)