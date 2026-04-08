快訊

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

朱宇謀遭控劈腿慣犯、私生活淫亂！前女友毀滅式爆料「受害者逾10人」今開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

「財報窗飾」不違法但不道德 基金經理人靠這些操作拉高交易量

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

另一種財報窗飾的做法，則是買進績效較佳但違反基金章程的證券。

舉例來說，一檔基金原本設定為投資於價值型股票，但基金經理人卻選擇買進具有成長型特徵、而且當季表現更好的股票，藉此提升績效。這種買進不符合基金章程範圍股票的現象，稱為「風格轉移」（style drift）。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》
本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

對投資人而言，風格轉移的做法很令人遺憾，因為他們最終所持有的資產與當初買進時期望的並不一致。

財報窗飾雖然不違法，但被視為不道德的行為。不論是否道德，投資組合經理人還是會這麼做，而這些操作確實會明顯拉高市場的交易量。

不是只有基金經理人才會進行財報窗飾，公司本身也會。

舉例來說，延遲到季末後才支付供應商費用以提高現金餘額；將某些支出資本化，以便列在資產負債表而非損益表；或是提前出貨並提供折扣以增加營收等，都會讓公司財報看起來更健康。

另一個在3 月拉抬市場的力量，來自分析師的財報預測修正。

分析師常會在3 月修正預測，以因應即將公布的第一季財報。請記得，一旦公司營收或每股盈餘（EPS）與分析師的預期不同，就會產生所謂的「意外」（surprise）。

即便分析師再怎麼努力，也必須不斷修正預期。這些修正與由此產生的意外，將共同在3 月為市場帶來上漲的助力。表7.2 顯示的是分析師修正財測的情況，而每一次正向修正都可能引發股價飆升。

表7.2
表7.2

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)

編輯推薦

相關新聞

「財報窗飾」不違法但不道德 基金經理人靠這些操作拉高交易量

對投資人而言，風格轉移的做法很令人遺憾，因為他們最終所持有的資產與當初買進時期望的並不一致…

投信投顧去年財報比一比 元大淨利王、安聯EPS王

2025年台灣投信投顧公司財報出爐，總資產管理規模成長14.5%至20.33兆元，總淨利成長10.1%至233.3億元。其中元大投信蟬聯淨利王，大賺41.8億元，安聯投信以98.55元蟬聯EPS王。此外，群益投信淨利成長8億元居冠，EPS增加則以野村投信的10.97元最多。

第2季基金投資趨勢／美國、全球收益成長資產 重押60%

安聯投信表示，中東情勢膠著，牽動油價、通貨膨脹及利率政策走向，建議投資人以多元布局來應對波動環境。在2026年第2季，建議60%資金配置在美國及全球收益成長基金；10%在AI多重資產基金，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金、5%新興債，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

群益半導體收益 雙優勢

統計顯示，4月將有13檔台股高股息ETF除息。其中，群益半導體收益（00927）預估年化配息率超過16%，是這波高息ETF的配息王，且近半年來大漲近27%，績效同樣領先，展現出股價股息雙優勢。

外資落跑 台韓股失血

中東戰事不明，外資持續賣超新興亞股，上周大賣台股50.7億美元最多，其次是南韓的38億美元、印度31.1億美元；僅小幅買超馬來西亞0.2億美元。新興亞股上周跌多漲少，台灣、南韓及馬來西亞跌幅都超過1%，僅泰國及菲律賓收紅。

S&P 500指數企業今年盈餘估增17% 美股商品後市可期

全球資本市場持續受美伊衝突影響，盤勢多處震盪。不過，根據FactSet最新預估，S&P 500指數企業今年盈餘成長率上看17.1%，資訊科技產業以盈餘年增率達37.3%居冠，能源、公用事業也都有雙位數的成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。